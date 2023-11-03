Торговый диапазон по паре доллар/рубль составит 91,5-94 руб./$1 на следующей неделе - Freedom Finance Global

Торговый диапазон по паре доллар/рубль, скорее всего, составит 91,5-94 руб./$1 на следующей неделе, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

"Рубль на Мосбирже в пятницу показывает уверенный рост по отношению к мировым резервным валютам, - отмечает эксперт. - Укрепление рубля могло быть связано с вышедшими в США данными по рынку труда за октябрь. Так, количество рабочих мест, созданных в октябре вне американского сельскохозяйственного сектора, выросло на 150 тыс., хотя консенсус аналитиков ожидал роста на 180 тыс. Кроме того, в США в октябре был зафиксирован рост безработицы с 3,8% до 3,9% трудоспособного населения. На новостях о том, что занятость в США, а значит, и состояние экономики, оказались хуже ожиданий, долларовый индекс DXY упал на 0,8%. Это создаёт хороший задел для дальнейшего укрепления рубля. По нашим прогнозам, в течение ближайшей недели доллар может колебаться в интервале 91,5-94 руб./$1, евро - в коридоре 98-101 руб./EUR1".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.