Вероятно укрепление рубля до 85-87 руб./$1 в краткосрочной перспективе - SberCIB

Вероятно укрепление рубля до 85-87 руб./$1 в краткосрочной перспективе, полагает аналитик SberCIB Investment Research Юрий Попов.

"Динамика рубля в октябре была неоднородной: в начале месяца он резко подешевел с 98 до 102,3 руб./$1 и оказался на самых слабых уровнях с марта прошлого года, - напоминает эксперт. - Это произошло из-за резкого сокращения продаж валюты экспортёрами после сентябрьского налогового периода. 11 октября президент подписал указ об обязательной продаже валютной выручки для отдельных экспортёров, которым обязал крупнейшие компании продавать не менее 72% валютной выручки. После введения этих мер рубль сразу укрепился и по итогам октября подорожал на 5% до 93 руб./$1. Это первый месяц с мая, когда рубль не подешевел".

После завершения периода уплаты налогов 30 октября обороты торгов валютного рынка остаются значительными и не снижаются, как в предыдущие четыре месяца, подчеркивается далее в комментарии. На взгляд аналитика банка, действие указа об обязательной продаже валютной выручки останется ключевым фактором для поддержки рубля в ноябре, поэтому Попов ожидает краткосрочного укрепления российской валюты до 85-87 руб./$1.

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