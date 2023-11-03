Дивиденды Сбербанка за 2023 год могут принести доходность до 13% - Freedom Finance Global

Дивиденды Сбербанка за 2023 год могут принести доходность до 13% годовых, полагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

"Сбербанк представил некоторые результаты по МСФО за январь-сентябрь. Чистая прибыль корпорации за третий квартал выросла на 8,2% кв/кв, до 411,4 млрд руб., а результат января-сентября составил 1,15 трлн руб. Рентабельность капитала (ROE) Сбера увеличилась на 1,6 п.п, до 27,6%. Ориентиры менеджмента в отношении динамики кредитования для юрлиц и физлиц на текущий год пересмотрены с +17-19% и 19-21% до +20-22% и 23-25% соответственно. Рост объема средств частных лиц, по прогнозам банка, должен составить 21-23% (предыдущий гайденс: +18-20%) благодаря повышению ставок по вкладам после ужесточения монетарных условий ЦБ РФ", - пишет Чернов.

Прогноз аналитика предполагает итоговую прибыль Сбербанка за 2023 год на уровне 1,4 трлн руб. Однако в четвертом квартале из-за повышения ставки эксперт ожидает замедления роста операционных показателей с параллельным увеличением объемов банковских депозитов.

"ROE Сбера составляет 27,6% при среднеотраслевом значении 20,57%, по P/E эмитент оценен в 3,9x, что также выше среднего по сектору, по P/BV оценка близка к среднеотраслевым 1,03x, - констатирует Чернов. - С учетом текущей динамики чистой прибыли и ее вероятного замедления в четвертом квартале ориентируемся на годовой дивиденд в пределах 33-35 руб., что дает доходность 12,3-13,05% годовых в текущих котировках".

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