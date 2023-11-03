Акции Соллерса и КАМАЗа перспективны для долгосрочных инвестиций - ПСБ

Акции "Соллерса" и "КАМАЗа" перспективны для долгосрочных инвестиций, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Продажи автомобилей в России продолжают расти: +56% за 10 месяцев, - констатирует аналитик Екатерина Хейфец. - Столь значительный рост продаж обусловлен эффектом низкой базы 2022 года и повышенным спросом накануне повышения ключевой ставки. В 2024 году ожидаем замедления темпа продаж на фоне роста цен на импортные автомобили, а также повышения ставок по автокредитам (доля кредитных продаж превышает 50%) и утильсбора. Давление на рынок также будет также рост стоимости доставки до дилерских центров из-за дефицита автовозов и водителей спецтехники".

Растущий тренд на авторынке по итогам года, на взгляд эксперта банка, положительно скажется на результатах "Соллерса" и "КАМАЗа", которые являются главными бенефициарами ухода зарубежных компаний. За 9 месяцев "Соллерс" увеличил продажи авто на 39%, а "КАМАЗ" увеличил производство грузовиков К5 в 2,5 раза. Кроме того, в октябре "Соллерс" получил льготный заем на локализацию производства МКПП и вошел в программу льготного лизинга.

Акции "Соллерса" и "КАМАЗа" аналитик считает перспективными для долгосрочных инвестиций.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.