"Финам" рекомендует покупать акции Freeport-McMoRan с целью $41,5

"Финам" рекомендует покупать акции Freeport-McMoRan Inc. с целевой ценой $41,5 за бумагу на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 18,6% от текущей цены, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Высокая волатильность в акциях Freeport-McMoRan делает их снова привлекательными для покупки после очередной коррекции, - отмечает аналитики Алексей Калачев. - Мы заново оценили компанию после выхода отчетности за III квартал и 9 месяцев 2023 года и считаем, что у ее акций есть потенциал. Сильные итоги квартала позволили сократить снижение общих результатов. В мае 2024 года ожидается окончание строительства в Индонезии перерабатывающих мощностей, что должно снизить риски компании и увеличить свободный денежный поток".

Freeport-McMoRan - один из крупнейших мировых производителей меди, занимающий четвертое место по объемам добычи. Кроме меди, компания добывает золото и молибден.

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