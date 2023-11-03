Рубль днем умеренно повышается к основным валютам перед длительными выходными

Москва. 3 ноября. Доллар США, евро и китайский юань умеренно дешевеют на Московской бирже днем в пятницу; рубль укрепляется к бивалютной корзине перед длительными выходными.

Курс доллара США составил 92,94 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 41,5 копейки ниже закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 98,88 руб./EUR1, подешевев на 44,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 42,85 копейки, до 95,61 руб. Курс китайского юаня опустился на 1,5 копейки, до 12,69 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно повышается к основным валютам в ходе дневных торгов пятницы перед длительными выходными. В субботу, 4 ноября, в России отмечается День народного единства, в связи с этим 4, 5 и 6 ноября являются нерабочими днями. Московская биржа 6 ноября будет работать в обычном режиме за исключением торгов отдельными инструментами. Поддержку рублю продолжают оказывать рост нефти, повышение ключевой ставки Банка России, а также обязанность продажи валютной выручки на внутреннем рынке, введенная для ряда крупнейших экспортеров в середине октября.

Минфин РФ с 8 ноября по 6 декабря планирует направить на покупку иностранной валюты/золота в рамках бюджетного правила средства объемом 621,1 млрд рублей, ежедневный объем покупок составит эквивалент 29,6 млрд рублей, говорится в сообщении министерства. С 6 октября на покупку направлялось 398,72 млрд рублей (по 18,12 млрд рублей в день).

Минфин РФ 7 августа впервые с февраля прошлого года перешел к покупкам в рамках бюджетного правила. Ежедневный объем приобретений тогда был определен в эквиваленте 1,8 млрд рублей, общий объем по 6 сентября - 40,5 млрд рублей. С 7 сентября масштаб ежедневных покупок был увеличен в 7 раз - в период по 5 октября общий объем направляемых средств был определен в размере 276,16 млрд рублей, или 13,15 млрд рублей в день. С 6 октября на покупку направлялось 398,72 млрд рублей (по 18,12 млрд рублей в день).

Минфин ожидает дополнительные нефтегазовые доходы федерального бюджета в ноябре на сумму 583,3 млрд руб. Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов по итогам октября составило 37,8 млрд руб.

"Российская валюта укрепляется четвертую неделю подряд. Рубль по отношению к доллару остается ниже уровня 93 руб. Налоговый период, который оказал значительную поддержку курсу рубля, завершился. Тем не менее, стратегические позитивные фундаментальные факторы в поддержку рубля сохраняются. Речь идет, прежде всего, об обязанности российских экспортеров продолжать реализовывать валютную выручку в рамках указа президента, а также о жесткой монетарной политике ЦБ. Из локальных краткосрочных факторов, которые потенциально также могут повлиять на дальнейшее укрепление национальной валюты, можно выделить рост стоимости нефти, а также глобальное ослабление доллара США в случае роста уверенности среди инвесторов, что американский регулятор завершил цикл повышения ставки", - полагает руководитель отдела акций УК "Первая" Антон Кравченко.

"По рублю можно ожидать развития восходящего движения при закреплении доллара, евро и юаня ниже поддержек 91,50 руб., 97,50 руб. и 12,50 руб. (район октябрьских минимумов) со следующими целями движения 89,50 руб., 95 руб. и 12,15 руб. соответственно. Российская валюта после завершения налогового периода и очередного повышения процентных ставок ЦБ РФ может взять паузу в укреплении, но в целом перспективы рубля остаются умеренно позитивными при положении валютных пар ниже 95,80 руб., 101,50 руб. и 13,08 руб. (средние полосы Боллинджера дневных графиков). Пролить свет на перспективы дальнейшего движения процентных ставок ЦБ РФ может доклад о денежно-кредитной политике, публикация которого назначена на вторник", - отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.

Цены на нефть эталонных марок остаются в плюсе днем в пятницу на фоне ослабления доллара США, так как это повышает привлекательность сырьевых товаров, котируемых в американской валюте.

Цена январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК составляет $87,34 за баррель, что на 0,58% выше показателя на закрытие предыдущей сессии. Котировки фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени увеличились на 0,74% и составили $83,06 за баррель.

Экспорт нефти и нефтепродуктов из РФ в ноябре сократится более чем на 300 тыс. баррелей в сутки по сравнению со средним значением мая-июня 2023 года, выбранным за индикативный уровень для добровольного снижения экспорта нефти и нефтепродуктов, прогнозирует Минэнерго.

В сообщении ведомства подчеркивается, что РФ "в полной мере продолжает участие в добровольных усилиях ОПЕК+ по стабилизации энергетического рынка". "В рамках усилий по обеспечению баланса мирового нефтяного рынка Россия дополнительно сокращает поставки на нефтяные рынки посредством сокращения экспорта - как нефти, так и нефтепродуктов", - отметили в Минэнерго.

Россия объявила, что в рамках усилий ОПЕК+ с сентября добровольно сокращает поставки на мировые рынки в объеме 300 тыс. б/с по сравнению со средним значением мая-июня 2023 года. Эта мера продлится до конца года. Позднее вице-премьер РФ Александр Новак уточнил, что речь идет как о снижении поставок нефти, так и нефтепродуктов.

Он заявлял также, что в ноябре "будет проведен анализ рынка с целью принятия решения о углубления сокращения либо увеличения производства нефти".