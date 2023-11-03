Инвестбанк "Синара" сохраняет нейтральную оценку перспектив цены акций Норникеля

Инвестиционный банк "Синара" сохраняет нейтральную оценку перспектив цены акций "Норильского никеля", отмечается в обзоре банка.

"Совет директоров "Норникеля" рекомендовал промежуточные дивиденды за 9М23 в размере 915,33 руб./акцию, дата закрытия реестра - 26 декабря. СД также рекомендовал ВОСА принять решение о дроблении акций компании с коэффициентом 100, чтобы увеличить их привлекательность в глазах российских инвесторов и повысить ликвидность на Московской Бирже. Объявленные дивиденды в 915 руб./акцию (5%-ная дивдоходность) превысили наши ожидания (620 руб.), так как фактически "Норникель" решил выплатить дивиденды исходя из финансовых результатов за 9М23", - пишет аналитик Дмитрий Смолин.

Общая сумма дивидендных выплат составит $1,5 млрд - около 112% от FCF или 45% от EBITDA за 1П23 по МСФО, указывает эксперт. Вместе с новостями о предстоящем дроблении акций дивидендная рекомендация, по его мнению, должна поддержать котировки компании в краткосрочной перспективе.

"Мы приветствуем решение возобновить выплату дивидендов, которое также позитивно для ОК "РусАл", владеющей 26,2%-й долей в "Норникеле". Полагаем, акции компании сейчас торгуются вблизи своих справедливых значений по мультипликаторам P/E и EV/EBITDA 2023П на уровне 9,8 и 5,4, и мы сохраняем нейтральный взгляд на бумаги "Норникеля", - резюмирует Смолин.

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