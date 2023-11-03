"Финам" открыл торговую идею: покупать бумаги Polymetal с целью 625 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Polymetal с целью 625 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 16,32%, стоп-приказ: 512,8 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

Компания предоставила производственные результаты за III квартал и 9 месяцев 2023 года, указывают аналитики. Рост выручки (+22%) и производства (+6%) за 9 месяцев 2023 года дает экспертам основания полагать, что дела у компании идут хорошо. Кроме того, компания подтвердила прогноз производства по итогам 2023 года в размере 1,7 млн унций в золотом эквиваленте.

"С технической точки зрения после редомициляции компании котировки стабилизировались и появился намек на развитие восходящего тренда. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 512,8 руб. риск на портфель составит 0,36%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,58", - отмечают стратеги "Финама".

Polymetal - горнорудная компания, которая занимается добычей серебра, золота и меди.

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