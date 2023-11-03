"Финам" открыл торговую идею "покупать акции PayPal Holdings с целью $64,49 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 17%, стоп-приказ: $52,59, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Компания сообщила о результатах квартала, закончившегося 30 сентября, отмечают эксперты. Согласно документам, чистая прибыль составляет $1,02 млрд, или 93 цента на акцию (для сравнения, за аналогичный период 2022 года было $1,33 млрд и $1,15 соответственно). Скорректированная прибыль на акцию составила $1,30, что выше оценок аналитиков в размере $1,23. Выручка компании выросла до $7,42 млрд с $6,85 млрд, что немного превышает ожидания аналитиков - $7,39 млрд.

"С технической точки зрения акции демонстрируют разворотные сигналы после продолжительного снижения. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне $52,59 риск на портфель составит 0,3%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,8", - указывают в "Финаме".

PayPal - крупнейшая дебетовая электронная платежная система, которая позволяет клиентам оплачивать счета и покупки, отправлять и принимать денежные переводы.

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