Бумаги Норникеля - долгосрочный фаворит сектора металлургии на рынке РФ - "БКС МИ"

Бумаги ГМК "Норильский никель" остаются долгосрочным фаворитом сектора металлургии на российском рынке акций, рекомендация - "покупать", сообщается в обзоре аналитиков "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ").

"915,33 руб. на одну акцию рекомендовал выплатить совет директоров "Норникеля" в качестве дивидендов по результатам 9М23. Также рекомендовано провести сплит акций 1 к 100. Окончательное решение по дивидендным выплатам будет принято на внеочередном собрании акционеров 7 декабря. По текущей цене (18136 руб.) дивидендная доходность обыкновенных акций эмитента может составить около 5%. Новость в целом положительна не только для бумаг "Норникеля", но и для "РусАла", который контролирует в ГМК 26,4%", - указывают эксперты.

"Мы оцениваем, что на дивиденды будет направлено 75-80% свободного денежного потока компании за 9М23. Дробление акций обеспечит рост базы инвесторов (прежде всего физлиц) и рост ликвидности, что также позитивно. Дивиденды являются позитивным сигналом для сектора металлургии, в особенности для инвесторов в дивидендные компании сектора. "Норникель" остается нашим долгосрочным фаворитом. Рекомендация - "покупать" в ожидании усиления свободного денежного потока в следующие кварталы и растущей дивидендной привлекательности (в перспективе ожидаем выплат дивидендов исходя из 90-100% свободного денежного потока)", - пишут аналитики инвесткомпании в материале.

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