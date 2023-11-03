Рынок акций РФ после позитивного старта начал терять позиции на фоне укрепления рубля

Москва. 3 ноября. Рынок акций РФ после позитивного старта торгов на фоне улучшения внешней конъюнктуры начал терять позиции из-за фиксации прибыли игроками в преддверии выходных, индекс МосБиржи не удержал рубеж 3200 пунктов на фоне укрепления рубля.

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 3198,62 пункта (+0,04%, в начале торгов показатель поднимался выше 3212 пунктов), индекс РТС - 1083,89 пункта (+0,4%); цены большинства "голубых фишек" на МосБирже изменились в пределах 1,2%.

Доллар просел до 92,96 рубля (-0,39 рубля), в начале торгов курс поднимался до 93,7 руб./$1.

Подорожали акции "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+1,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,9%), бумаги "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,3%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+0,3%), акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,1%).

Подешевели акции "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,8%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,8%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,8%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,7% и -0,2% "префы"), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,7%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,5%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,3%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-0,2%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,1%).

Акции "СПБ биржи" просели до 124,6 рубля (-3,9%). Накануне OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) внесло "СПБ биржу" (SPB: SPBE) в санкционный список. Сама "СПБ биржа" сообщила в четверг, что введенные санкции США не затронут активы клиентов, а торги ценными бумагами предполагалось в пятницу не проводить.

Однако в пятницу "СПБ Биржа" сообщила, что в 14:00 МСК начнет торги ограниченным списком российских ценных бумаг.

По мнению ведущего аналитика по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции" Андрея Кочеткова, оптимизм на внешних рынках стимулирует рост российских акций, что поддерживает индекс МосБиржи на рубеже 3200 пунктов. Впрочем, очередные санкционные сюрпризы от США будут оказывать давление на отдельных эмитентов, включая "СПБ Биржу" и АФК "Система", считает эксперт.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ продолжает оценивать возможный эффект новых американских санкций против таких публичных компаний как АФК "Система", "Сегежа Групп" (MOEX: SGZH) (ввиду доли в ней "Системы" выше 50%) и "СПБ Биржа". Акции "МосБиржи" тем временем обновили максимум и протестировали отметку 200 руб. за штуку.

Локальную силу в последние сессии показывают и акции "Норникеля": инвесторы, очевидно, рассчитывают на восстановление цен на металлы в случае эффективности стимулирующих мер в Китае и повышения спроса в секторе. На мировых площадках в пятницу ожидают ключевого отчета по рынку труда США, а американские индексы еще обладают потенциалом развития краткосрочной восходящей коррекции, считает Кожухова.

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексея Головинова, индекс МосБиржи в пятницу будет двигаться вблизи уровня 3200 пунктов. Вероятно, спрос на акции будет снижен из-за выходного дня в России в понедельник. Поводов для дальнейшего снижения российского рынка сейчас не наблюдается. Пара доллар-рубль остается чуть выше 93 руб./$1, а цены на нефть пытаются восстановить потери - Brent торгуется выше $87 за баррель.

Главным событием на рынке в конце недели стали новые санкции США. Наибольшие потери понесли акции "СПБ биржи" после того, как компанию включили в SDN лист. На этом фоне "СПБ биржа" приостановила торги всеми иностранными бумагами. Под новые ограничения США подпал также проект "Арктик СПГ-2", бумаги "НОВАТЭКа" отреагировали на это событие в четверг небольшим снижением, обратил внимание эксперт.

В то же время в лидеры роста вышли бумаги "МосБиржи", которые вплотную приблизились к отметке 200 руб. Поддержкой для акций площадки стали данные по объемам торгов за октябрь, уверен Головинов.

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", общая картина по российскому рынку акций не поменялась: по-прежнему актуален боковой коридор с верхней важной областью сопротивления в районе 3300 пунктов и нижней поддержкой у 3000 пунктов по индексу МосБиржи. В ближайшие дни предпосылок к штурму этих рубежей не наблюдается, поэтому можно ожидать, что краткосрочно индекс МосБиржи будет торговаться примерно в середине диапазона. На американском рынке ноябрь - исторически растущий месяц, поэтому краткосрочный оптимизм может сохраниться, полагают эксперты.

В США накануне индексы акций выросли на 1,7-1,9%, S&P 500 (+1,9%) показал лучший подъем с апреля; участники рынка оценивали статданные по рынку труда и квартальные отчеты компаний.

Поддержку котировкам акций оказало снижение доходности гособлигаций на итогах заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Так, доходность 10-летних Treasuries в четверг опустилась на 12,2 базисного пункта (б.п.), до минимальных с 13 октября 4,668%.

Федрезерв сохранил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на уровне 5,25-5,5% по итогам завершившегося в среду заседания. При этом ФРС уже проделала большую работу, что обусловливает осторожный подход к денежно-кредитной политике, заявил председатель американского ЦБ Джером Пауэлл.

В Азии в пятницу также преобладает позитивная динамика фондовых индексов (биржи Японии закрыты в связи с празднованием Дня культуры, австралийский ASX Australia вырос на 1,1%, южнокорейский Kospi - на 1,1%, китайский Shanghai Composite - на 0,7%, гонконгский Hang Seng прибавил 2,5%), в Европе динамика смешанная (индексы FTSE, DAX подросли на 0,02-0,3%, CAC40 просел на 0,3%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы просели на 0,2-0,4%).

Индекс деловой активности в секторе услуг Китая, рассчитываемый Caixin Media Co. и S&P Global, в октябре вырос до 50,4 пункта с 50,2 пункта в сентябре, когда индикатор опускался до минимума за 9 месяцев. Сводный индекс тем временем опустился до отметки 50 пунктов, отделяющей рост активности от ее снижения, с 50,9 пункта месяцем ранее.

На нефтяном рынке цены утром в пятницу подросли после снижения в предыдущие дни. Стоимость январских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $87,29 за баррель (+0,5% и +2,6% накануне), декабрьская цена WTI - $82,99 за баррель (+0,7% и +2,5% в четверг).

Позитивным фактором для рынка в четверг стало решение Федрезерва сохранить ключевую ставку по итогам второго заседания подряд. Федрезерв не стал исключать возможность ее подъема в декабре, но в целом риторика Центробанка была довольно мягкой. Дополнительную поддержку котировкам накануне оказало ослабление доллара вслед за снижением доходностей UST.

Во "втором эшелоне" на МосБирже выросли акции банка "Уралсиб" (MOEX: USBN) (+10,4%), ПАО "Таттелеком" (MOEX: TTLK) (+2,9%), расписки VK (MOEX: VKCO) (+2,9%), бумаги "Ижстали" (MOEX: IGST) (+2,6%).

Просели бумаги "ИК Русс-Инвест" (MOEX: RUSI) (-8,1%), "Детского мира" (MOEX: DSKY) (-3,1%), ПАО "Звезда" (Санкт-Петербург (MOEX: ZVEZ)) (-2,2%), "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (-2,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 8,02 млрд рублей (из них 1,08 млрд рублей пришлось на акции "Московской биржи", 945,9 млн рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка (MOEX: SBER) и 668,2 млн рублей на расписки VK).