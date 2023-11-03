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03 ноября 2023 года 09:10

S&P 500 показал лучший подъем с апреля

Уолл-стрит закрылась в четверг ростом основных индексов на 1,7-1,9%. Рынки акций стран АТР активно растут на торгах в пятницу. Цены на нефть эталонных марок умеренно поднимаются утром в пятницу.

Американские фондовые индексы сильно выросли по итогам торгов в четверг, участники рынка оценивали статданные по рынку труда и квартальные отчеты компаний.

Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 5 тыс. и составило 217 тыс., говорится в опубликованном в четверг отчете министерства труда США. Это максимальный показатель за 7 недель, отмечает MarketWatch.

Согласно пересмотренным данным, неделей ранее этот показатель составил 212 тыс., а не 210 тыс., как сообщалось прежде. Аналитики в среднем ожидали сохранения показателя на уровне 210 тыс., по данным Bloomberg.

Между тем производительность труда в США в третьем квартале выросла на 4,7% относительно второго квартала, а стоимость рабочей силы снизилась на 0,8%, по предварительным данным. Эксперты прогнозировали рост первого показателя на 4,1% и повышение второго на 0,7%, сообщает Trading Economics.

Поддержку котировкам акций оказало снижение доходности гособлигаций на итогах заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Так, доходность 10-летних Treasuries в четверг опустилась на 12,2 базисного пункта (б.п.), до минимальных с 13 октября 4,668%.

Федрезерв сохранил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на уровне 5,25-5,5% по итогам завершившегося в среду заседания. При этом ФРС уже проделала большую работу, что обуславливает осторожный подход к денежно-кредитной политике, заявил председатель американского ЦБ Джером Пауэлл.

Акции PayPal Holdings (SPB: PYPL) подорожали на 6,6%. Платежная система в третьем квартале повысила выручку на 8% и сократила чистую прибыль на 19%, при этом скорректированная прибыль и выручка оказались лучше прогнозов рынка.

Бумаги Electronic Arts (SPB: EA) прибавили в цене 3,6%. Один из ведущих производителей компьютерных игр в мире увеличил чистую прибыль и выручку во втором финансовом квартале, причем оба показателя превзошли прогнозы рынка.

Roku Inc. (SPB: ROKU), выпускающая стриминговое оборудование и оказывающая услуги в этой области, в третьем квартале увеличила чистый убыток почти в три раза, однако выручка выросла на 20%, сильнее ожиданий аналитиков. Прогноз компании на год также оказался лучше их оценок, а ее рыночная стоимость взлетела на 30,7%.

Mondelez International (SPB: MDLZ), один из крупнейших мировых производителей снеков и кондитерских изделий, нарастила выручку в минувшем квартале на 16% и повысила чистую прибыль почти вдвое, причем скорректированная прибыль и выручка превзошли ожидания аналитиков. Котировки акций Mondelez выросли на 1,7%.

Цена бумаг Starbucks Corp. (SPB: SBUX) повысилась на 9,5% - также на сильной отчетности. Владелец крупнейшей в мире сети кофеен увеличил чистую прибыль в четвертом финквартале на 39%, выручку - на 11%, причем последний показатель достиг рекорда.

Страховщик American International Group (SPB: AIG) (AIG) в третьем квартале нарастил скорректированную прибыль в расчете на акцию на 92%, до $1,61. Его рыночная стоимость поднялась на 3,7%.

Акции Delta Air Lines (SPB: DAL) подорожали на 2,9% после сообщений о том, что компания в целях снижения издержек сокращает небольшое число сотрудников на корпоративных и управленческих должностях. Пилотов и бортпроводников увольнения не затрагивают.

Сервис доставки еды DoorDash Inc. сократил чистый убыток в третьем квартале в четыре раза, результат оказался существенно лучше прогноза рынка. Цена его бумаг выросла на 15,7%.

Рыночная стоимость платформы электронной торговли Shopify взлетела на 22,4%. Компания завершила третий квартал с чистой прибылью в $718 млн против убытка на уровне $159 млн годом ранее, а ее выручка превзошла прогнозы.

Производитель электрогрузовиков Nikola Corp. неожиданно увеличил скорректированный убыток в июле-сентябре, но инвесторов воодушевили слова главы компании Стива Гирски о перспективах ее автомобилей на водородном топливе. Гирски, в частности, указал на требование властей Калифорнии, согласно которому с 1 января в портах штата все новые грузовики должны быть с нулевыми выбросами. Котировки бумаг Nikola повысились на 10,5%.

Palantir Technologies (SPB: PLTR), поставщик решений для работы с большими данными, завершила с прибылью четвертый квартал подряд, при этом скорректированный показатель и выручка в июле-сентябре оказались чуть выше ожиданий экспертов. Инвесторов также воодушевили результаты ИИ-платформы компании, что помогло ее акциям подскочить на 20,4%.

Сайт объявлений о покупке и продаже автомобилей Cars.com Inc. (SPB: CARS) завершил третий квартал с прибылью, нарастив выручку на 6%. Акции компании подорожали на 11,7%.

Kontoor Brands (SPB: KTB), которая продает джинсовую одежду под марками Lee, Wrangler и Rock & Republic, в третьем квартале увеличила выручку лучше ожиданий - на 8%, до $654,5 млн. Скорректированная прибыль также превзошла консенсус-прогноз. Бумаги компании прибавили в цене 4,8%, несмотря на снижение ее собственного прогноза на год.

Между тем капитализация Airbnb Inc. (SPB: ABNB) сократилась на 3,3%. Сервис бронирования жилья увеличил выручку в июле-сентябре на 18%, чистая прибыль подскочила в 3,6 раза, но прогноз компании на четвертый квартал не оправдал ожиданий рынка.

Производитель обуви Crocs Inc. (SPB: CROX) нарастил выручку в июле-сентябре на 6,2% - до $1,05 млрд, лучше ожиданий рынка. Тем не менее его акции подешевели на 5,3%, поскольку прогноз компании в отношении прибыли в текущем квартале разочаровал инвесторов.

Рыночная стоимость поставщика автодвигателей Cummins Inc. (SPB: CMI) снизилась на 0,1%. Чистая прибыль компании в расчете на акцию выросла в июле-сентябре до $4,59 с $2,82 годом ранее, но опрошенные FactSet аналитики ожидали $4,7. При этом выручка выросла на 15%, до $8,43 млрд, и ожидания превзошла.

Акции пивоваренной Molson Coors Beverage Co. (SPB: TAP) подешевели на 0,6%, хотя ее результаты за третий квартал с запасом опередили оценки аналитиков. Повышение годового прогноза также не оказало достаточной поддержки котировкам.

Dow Jones Industrial Average повысился по итогам сессии на 1,7% и составил 33839,08 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 увеличилось на максимальные с 27 апреля 1,89% - до 4317,78 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 1,78% и составил 13294,19 пункта.

Рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) активно растут на торгах в пятницу и завершают неделю в плюсе.

Оптимизма инвесторам добавили резкий подъем Уолл-стрит накануне, а также снижение доходности государственных облигаций США на ожиданиях, что Федеральная резервная система (ФРС) больше не будет поднимать ключевую процентную ставку.

Кроме того, индекс деловой активности в секторе услуг Китая, рассчитываемый Caixin Media Co. и S&P Global, в октябре вырос до 50,4 пункта с 50,2 пункта в сентябре, когда индикатор опускался до минимума за 9 месяцев.

Сводный индекс тем временем опустился до отметки в 50 пунктов, отделяющей рост активности от её снижения, с 50,9 пункта месяцем ранее.

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite вырос в ходе торгов на 0,8%, гонконгский Hang Seng подскочил на 2,4%.

В Гонконге существенный подъем демонстрируют акции Sunny Optical (6,4%), Li Ning Co. (5,8%), Shenzhou International (4,3%) и Xinyl Glass Holdings (3,9%), в Шанхае - OFILM Group (6,8%), Zhongji Innolight (4,2%), Beijing BDStar (10%), Col Group (4,1%) и Sungrow Power (4,2%).

Южнокорейский фондовый индекс Kospi увеличивается на 1%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 1,1%.

Котировки акций Samsung Electronics снизились на 0,1%, бумаги автопроизводителя Hyundai Motor подорожали на 0,8%.

Акции BHP Group выросли на 0,3%, Rio Tinto - на 0,7%.

Рынок акций Японии в пятницу закрыт в связи с праздником (День культуры).

Цены на нефть эталонных марок умеренно поднимаются утром в пятницу после роста впервые за четыре сессии по итогам торгов накануне.

Цена январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:05 мск составляет $87,14 за баррель, что на $0,29 (0,33%) выше показателя на закрытие предыдущей сессии. В четверг эти контракты выросли в цене на $2,22 (2,6%) - до $86,85 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени увеличились на $0,37 (0,45%) и составили $82,83 за баррель. По итогам прошлой сессии они прибавили $2,02 (2,5%), поднявшись до $82,46 за баррель.

Позитивным фактором для рынка в четверг стало решение Федеральной резервной системы (ФРС) сохранить ключевую процентную ставку на уровне 5,25-5,5% по итогам второго заседания подряд. Федрезерв не стал исключать возможность её подъема в декабре, но в целом риторика Центробанка была довольно мягкой.

Нефть подорожала на надеждах, что цикл подъема процентных ставок в США завершился, при этом война в секторе Газа все еще продолжает оставаться фактором на рынке, отметил старший аналитик Price Futures Group Фил Флинн.

Дополнительную поддержку котировкам накануне оказало ослабление доллара вслед за снижением доходности государственных облигаций США.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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