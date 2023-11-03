ЦБР, вероятно, снизит ставку до 12% к концу 2024г - инвестбанк "Синара"

ЦБ РФ, вероятно, перейдет к смягчению денежно-кредитной политики во втором полугодии следующего года и к концу 2024 года понизит ключевую ставку до 12% годовых, считает главный экономист инвестиционного банка "Синара" Сергей Коныгин.

"Банк России опубликовал в окончательной редакции "Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2024 год и период 2025 и 2026 годов". В этом документе стратегического уровня раскрываются подходы к проведению ДКП в изменившихся условиях, представлены базовый и альтернативные варианты экономического развития на трехлетнем горизонте. Банк России обновил прогнозы ключевой ставки в сценариях "Усиление фрагментации" и "Рисковый": чтобы вернуть инфляцию в 2025 году к целевому значению (4%), регулятор предполагает среднюю по 2024 году ставку соответственно в 14-16% или 16-17%. В базовом сценарии ставка на 2024 год прописана в диапазоне 12,5-14,5%, - указывает эксперт. - Прогнозы в альтернативных сценариях обновлены с учетом последнего повышения ключевой ставки до 15% годовых, которое повлияло на траекторию ставки, сместившуюся вверх во всех трех сценариях. Это означает, что в случае ухудшения параметров по сравнению с базовым сценарием ставка не только не снизится, но и еще возрастет в 2024 году. Рынку тем самым посылается сигнал, что поворотная точка в ДКП еще не достигнута. На данный момент мы предполагаем, что регулятор перейдет к смягчению политики во 2П24 и к концу следующего года снизит ставку до 12%".

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