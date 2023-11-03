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Главная / Мнения аналитиков / ПСБ подтверждает прогнозную цену акций Сбербанка на уровне 320 руб
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03 ноября 2023 года 11:38
ПСБ подтверждает прогнозную цену акций Сбербанка на уровне 320 руб
Промсвязьбанк (ПСБ) подтверждает прогнозную стоимость акций Сбербанка на уровне 320 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в материале эксперта Алексея Головинова. "Финансовые показатели Сбербанка продолжают расти. Чистая прибыль банка за 3К23 оказалась выше консенсуса (405,1 млрд руб.), объем кредитов юридических лиц увеличился на 9,2% (до 22,8 трлн руб.), портфель физлиц вырос на 9% и составил 15,2 трлн руб. Председатель правления Герман Греф также сообщил, что результаты начала IV квартала дают основания ожидать, что рентабельность капитала за год может превысить 24%. Рост ключевой ставки снижает привлекательность рынка акций, но бумаги Сбербанка могут быть в портфелях инвесторов как наиболее понятная и надежная идея на российском рынке, - пишет аналитик. - По итогам 2023 года мы сохраняем прогноз по итоговой прибыли эмитента около 1,4-1,5 трлн руб. Прогнозируемая прибыль позволит Сбербанку выплатить 33 рубля на акцию в виде дивидендов, дивидендная доходность - около 12%. Подтверждаем целевую цену бумаги на горизонте года на уровне 320 рублей за штуку". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-СБЕРБАНК-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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