ПСБ подтверждает прогнозную цену акций Сбербанка на уровне 320 руб

Промсвязьбанк (ПСБ) подтверждает прогнозную стоимость акций Сбербанка на уровне 320 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в материале эксперта Алексея Головинова.

"Финансовые показатели Сбербанка продолжают расти. Чистая прибыль банка за 3К23 оказалась выше консенсуса (405,1 млрд руб.), объем кредитов юридических лиц увеличился на 9,2% (до 22,8 трлн руб.), портфель физлиц вырос на 9% и составил 15,2 трлн руб. Председатель правления Герман Греф также сообщил, что результаты начала IV квартала дают основания ожидать, что рентабельность капитала за год может превысить 24%. Рост ключевой ставки снижает привлекательность рынка акций, но бумаги Сбербанка могут быть в портфелях инвесторов как наиболее понятная и надежная идея на российском рынке, - пишет аналитик. - По итогам 2023 года мы сохраняем прогноз по итоговой прибыли эмитента около 1,4-1,5 трлн руб. Прогнозируемая прибыль позволит Сбербанку выплатить 33 рубля на акцию в виде дивидендов, дивидендная доходность - около 12%. Подтверждаем целевую цену бумаги на горизонте года на уровне 320 рублей за штуку".

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