Рубль, возможно, ослабнет до 94 руб./$1 на торгах в пятницу - SberCIB

Курс рубля по отношению к доллару США, вероятно, ослабнет до уровня 94 руб./$1 на торгах в пятницу, перед длинными выходными может традиционно вырасти спрос на валюту, сообщается в аналитическом материале SberCIB Investment Research.

"Рост котировок ОФЗ продолжился второй день подряд. В четверг рынок продолжил отыгрывать отличные результаты прошедших днем ранее аукционов - доходности снизились еще на 10-30 б. п. В пятницу, вероятно, рынок стабилизируется в отсутствие новых факторов роста котировок. Мы не исключаем, что в последующие дни доходности могут скорректироваться вверх, так как их текущие уровни никак не отражают возможные негативные сценарии развития событий", - пишут эксперты инвестбанка.

Котировки нефти марки Brent могут двигаться в диапазоне $86-88 за баррель в пятницу, полагают в SberCIB.

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