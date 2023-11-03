Курс рубля, вероятно, останется в диапазоне 92-94 руб./$1 в пятницу - ПСБ

Курс валютной пары доллар/рубль, вероятно, останется в диапазоне 92-94 руб./$1 в течение торговой сессии пятницы, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Фундаментальные факторы по-прежнему позволяют нам предполагать, что коррекция рубля вряд ли будет длительной: экспортеры продолжат продажу валютной выручки, а учитывая высокие нефтяные котировки и лаг, предусмотренный соответствующим законом, грядущие поступления могут быть повышенными", - пишут эксперты в комментарии.

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