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Главная  /  Мнения аналитиков  /  Курс рубля, вероятно, останется в диапазоне 92-94 руб./$1 в пятницу - ПСБ
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03 ноября 2023 года 10:10

Курс рубля, вероятно, останется в диапазоне 92-94 руб./$1 в пятницу - ПСБ

Курс валютной пары доллар/рубль, вероятно, останется в диапазоне 92-94 руб./$1 в течение торговой сессии пятницы, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Фундаментальные факторы по-прежнему позволяют нам предполагать, что коррекция рубля вряд ли будет длительной: экспортеры продолжат продажу валютной выручки, а учитывая высокие нефтяные котировки и лаг, предусмотренный соответствующим законом, грядущие поступления могут быть повышенными", - пишут эксперты в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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Ключевые слова:    РУБЛЬ-РОССИЯ-ПРОГНОЗ


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