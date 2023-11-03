Цены рублевых корпбондов в пятницу могут показать смешанную динамику

Москва. 3 ноября. Цены рублевых корпоративных облигаций в пятницу могут показать смешанную динамику под влиянием разнонаправленных факторов: улучшения внешней конъюнктуры после заседания Федрезерва США и введения новых антироссийских санкций со стороны США, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

США в четверг пополнили санкционные списки по РФ более чем 150 структурами (санкции введены против банков, промышленных и торговых фирм, компаний энергетического сектора, образовательных учреждений), а также 37 физическими лицами.

В США накануне индексы акций выросли на 1,7-1,9%, S&P 500 (+1,9%) показал лучший подъем с апреля; участники рынка оценивали статданные по рынку труда и квартальные отчеты компаний.

По данным Минтруда США, число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось до 217 тыс. (максимум за 7 недель), аналитики ожидали сохранения показателя на уровне 210 тыс.

Производительность труда в США в III квартале выросла на 4,7% относительно второго квартала, а стоимость рабочей силы снизилась на 0,8%, по предварительным данным. Эксперты прогнозировали рост первого показателя на 4,1% и повышение второго на 0,7%, сообщает Trading Economics.

Поддержку котировкам акций оказало снижение доходности гособлигаций на итогах заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Так, доходность 10-летних Treasuries в четверг опустилась на 12,2 базисного пункта (б.п.), до минимальных с 13 октября 4,668%.

Федрезерв сохранил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на уровне 5,25-5,5% по итогам завершившегося в среду заседания. При этом ФРС уже проделала большую работу, что обуславливает осторожный подход к денежно-кредитной политике, заявил председатель американского ЦБ Джером Пауэлл.

В Азии в пятницу также преобладает позитивная динамика фондовых индексов (биржи Японии закрыты в связи с празднованием Дня культуры, австралийский ASX Australia вырос на 1,1%, южнокорейский Kospi - на 1,1%, китайский Shanghai Composite - на 0,8%, гонконгский Hang Seng прибавляет 2,5%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы изменяются на 0,1-0,2%).

Индекс деловой активности в секторе услуг Китая, рассчитываемый Caixin Media Co. и S&P Global, в октябре вырос до 50,4 пункта с 50,2 пункта в сентябре, когда индикатор опускался до минимума за 9 месяцев. Сводный индекс, тем временем, опустился до отметки 50 пунктов, отделяющей рост активности от ее снижения, с 50,9 пункта месяцем ранее.

На нефтяном рынке цены утром в пятницу продолжают подъем после роста впервые за четыре сессии по итогам торгов накануне.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 9:43 МСК в пятницу составила $87,1 за баррель (+0,3% и +2,6% накануне), декабрьская цена WTI - $82,79 за баррель (+0,4% и +2,5% в четверг).

Позитивным фактором для рынка в четверг стало решение Федрезерва сохранить ключевую ставку по итогам второго заседания подряд. Федрезерв не стал исключать возможность ее подъема в декабре, но в целом риторика Центробанка была довольно мягкой. Дополнительную поддержку котировкам накануне оказало ослабление доллара вслед за снижением доходностей UST.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 2 ноября подросла в 1,1 раза по сравнению с предыдущим торговым днем, но осталась в области средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 11,537 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 6,77 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали позитивную динамику на фоне улучшения внешней конъюнктуры после решения Федрезерва США оставить ключевую ставку без изменений на уровне 5,25-5,5% годовых и сигнала об осторожном подходе к дальнейшей монетарной политике.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в четверг вырос на 0,26% и составил 105,72 пункта (уровень 1,5-недельной давности), а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,28%, поднявшись до 859,38 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Роснефть 002Р-03" (+0,97%), "НорНикель-БО-001P-02" (MOEX: GMKN) (+0,94%), "РЖД-001P-16R" (+0,88%) и "НорНикель-БО-001P-01" (+0,67%), в лидерах снижения - облигации "СистемаАФК-1Р-24-боб" (-0,38%), "Сегежа Групп-002P-01R" (-0,28%) и "РЖД 001P-01R" (-0,19%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "РЕСО-лизинг" завершило размещение 10-летних облигаций серии БО-02П-05 с офертой через 4 года объемом 11 млрд рублей но номиналу (1000 руб. за штуку). Размер спреда к RUONIA установлен на уровне 2,25% годовых (или 225 б.п.). По займу предусмотрены квартальные купоны.

ООО "Икс 5 (MOEX: FIVE) Финанс" (SPV-компания X5 Retail Group) завершило размещение 3-летних облигаций серии 003Р-02 объемом 20 млрд рублей. Сбор заявок на эмиссию прошел 30 октября. Купоны по выпуску плавающие и ежемесячные. Спред к ключевой ставке ЦБ установлен на уровне 1,1% годовых (или 110 б.п.). Ставка 1-го купона по выпуску, рассчитанная по формуле: значение КС, действующее на 3-й рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс спред, установлена на уровне 16,1% годовых. Выпуск размещен в рамках программы облигаций эмитента серии 003P объемом 200 млрд рублей или эквивалента этой суммы в иностранной валюте (номер 4-36241-R-003P-02E).

ГК "Автодор" 3 ноября с 11:30 до 12:15 МСК проведет сбор заявок на годовые облигации серии БО-006Р-03. Сбор заявок на выпуск данной серии был запланирован на 19 октября, однако тогда "Автодор" перенес его на неопределенный срок. Индикативный объем размещения тогда озвучивался в 10-20 млрд рублей. Ориентир доходности был установлен на уровне премии не выше 200 б.п. к ОФЗ на сроке 1 год. Кроме того, по выпуску планировались call-опционы в даты окончания 2-го и 3-го купонных периодов. Финальный объем выпуска пока не раскрывается, техразмещение выпуска запланировано на 10 ноября.

ООО "Бэлти-гранд" 8 ноября планирует начать размещение 5-летних облигаций серии БО-П06 объемом 300 млн рублей. Московская биржа зарегистрировала выпуск 27 октября. Купоны по займу будут ежемесячными, их размер пока не раскрывается.

Росэксимбанк в первой половине ноября планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение 10-летних облигаций серии 002P-04 с офертой через 3 года объемом 10 млрд рублей. Купоны по выпуску будут переменными и квартальными. Ориентир купонов - значение ключевой ставки ЦБ РФ плюс спред не более 225 б.п.

АО "Авангард-агро" установило ставку 25-28-го купонов облигаций серии БО-001P-02 на уровне 14%. Выпуск на 3 млрд рублей был размещен в ноябре 2017 года на 10 лет по ставке квартального купона 9,25%. Ставка текущего купона - также 9,25% годовых. По выпуску 28 ноября предстоит исполнение оферты.