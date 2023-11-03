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03 ноября 2023 года 09:57
Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет торговаться около 3200п в пятницу - ПСБ
Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет двигаться вблизи уровня 3200 пунктов на торгах в пятницу, прогнозирует эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов. "Вероятно, спрос на акции будет снижен из-за выходного дня в понедельник. Поводов для дальнейшего снижения российского рынка сейчас на наблюдается", - отмечает аналитик в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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