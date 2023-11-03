Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет торговаться около 3200п в пятницу - ПСБ

Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет двигаться вблизи уровня 3200 пунктов на торгах в пятницу, прогнозирует эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"Вероятно, спрос на акции будет снижен из-за выходного дня в понедельник. Поводов для дальнейшего снижения российского рынка сейчас на наблюдается", - отмечает аналитик в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.