Базовый сценарий на ближайшие дни - общая консолидация рынка акций РФ - БКС Экспресс

Базовый сценарий для российского фондового рынка на ближайшие дни - общая консолидация, считает эксперт БКС Экспресс Василий Карпунин.

"Российский рынок акций в четверг показал смешанную динамику в течение дня. Обороты торгов были пониженными, и лишь ближе к концу дневной сессии произошел всплеск активности в связи с новостями о новых санкциях США. Индекс Мосбиржи остается в районе 3200 пунктов. общая картина почти не поменялась, - пишет аналитик в обзоре. - По-прежнему актуален среднесрочный боковой коридор, и рынок сейчас недалеко от его середины. Сверху важной областью сопротивления выступает район 3280-3300 пунктов. В ближайшие дни предпосылок к "штурму" этих рубежей не наблюдается. Снизу ключевые поддержки находятся на 2990-3020 пунктах, и для их пробоя также оснований пока недостаточно. Базовый сценарий на ближайшие дни - общая консолидация рынка".

"Тем не менее даже в ситуации боковика на рынке все время есть лидеры роста и фавориты. Так что тактика работы может частично смещаться на торговлю с более короткими временными горизонтами. В моменте "лучше рынка" чувствуют себя бумаги "Норникеля", которые накануне росли против индекса, по всей видимости, на ожиданиях новостей о промежуточных дивидендах. Высокий спрос отмечается в "Мечеле". В четверг произошел отскок цен на нефть на 2%, тогда как рубль немного просел к доллару и другим ключевым валютам. В этой ситуации есть основания для динамики "лучше рынка" у акций нефтяников. Положительный взгляд по-прежнему по бумагам "ЛУКОЙЛа" и "Татнефти", - указывает Карпунин в материале.

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