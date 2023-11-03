"Мои Инвестиции" сохраняют позитивную оценку перспектив цены акций Мосбиржи

"Мои Инвестиции" сохраняют позитивную оценку перспектив цены акций "Московской биржи" как бенефициара повышения ключевой ставки ЦБ РФ, сообщается в комментарии аналитиков телеграм-канала.

"Мосбиржа" в четверг опубликовала итоги торгов за октябрь 2023 года. Рост общего объема торгов ускорился по сравнению с сентябрем (+89% г/г, +9% м/м) на фоне активного роста денежного (+72% г/г), валютного (+120% г/г) и фондового (+142% г/г) рынков. Считаем, что высокие объемы торгов могут продолжить оказывать поддержку комиссионному доходу. Публикация финансовых результатов эмитента по МСФО за 3К23 запланирована на 13 ноября", - отмечают эксперты.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.