Котировки нефти могут вернуться в диапазон $87-90/барр. - БКС Экспресс

Котировки нефти марки Brent могут показать рост и вернуться в рамки прежнего торгового диапазона $87-90 за баррель, считает эксперт БКС Экспресс Игорь Галактионов.

"Нефтяные цены в четверг прервали серию из трех дней снижения, прибавив 2,5% на фоне сдержанной политики мировых ЦБ, а также сохраняющейся неопределенности на Ближнем Востоке. Банк Англии вслед за ФРС оставил ключевую ставку неизменной на уровне 5,25%. В целом все наиболее значимые мировые центробанки перешли к паузе в повышении процентных ставок. Это снижает риски для мировой экономики, но не обнуляет их, поскольку уже реализованное повышение еще не полностью транслировалось в кредитные условия. Реальные денежно-кредитные условия могут ужесточатся в 2024 году, что дает повод внимательно следить за макростатистикой и закладывать изменения в прогнозы по спросу, - пишет аналитик в обзоре. - На стороне предложения серьезных изменений не зафиксировано. Ожидается, что политика стран ОПЕК+, в том числе по части добровольных сокращений, будет сохранена до конца текущего года. Уровень добычи в странах не-ОПЕК повышается медленно, что не дает повода для существенных пересмотров прогнозов на 2024 год".

"Фьючерсы на нефть марки Brent отскочили и могут вернуться в рамки прежнего торгового диапазона $87-90 за баррель. В условиях сохраняющихся рисков для поставок с Ближнего Востока перед выходными могут закрываться короткие позиции, что должно поддержать позитивную динамику по инструменту внутри дня", - указывает Галактионов.

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