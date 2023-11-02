Рубль в четверг упал к основным валютам с учетом новых антироссийских санкций со стороны США

Москва. 2 ноября. Доллар США, евро и китайский юань заметно укрепились на Московской бирже по итогам торгов четверга; рубль упал к бивалютной корзине на фоне новостей о введении США новых антироссийских санкций.

Курс доллара США составил 93,35 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 61 копейку выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 99,32 руб./EUR1, подорожав на 1,52 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 1,02 рубля, до 96,04 руб. Курс китайского юаня повысился на 7,1 копейки, до 12,71 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль упал к основным мировым валютам по итогам торгов четверга на фоне информации о введении новых антироссийских санкций. Ближе к окончанию торгов стало известно, что США пополнили санкционные списки по РФ более чем 150 структурами, а также 37 физическими лицами.

Согласно пресс-релизу Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC), под санкциями оказались семь российских кредитных организаций: Почта банк, Абсолют банк, ХКФ банк, Всероссийский банк развития регионов, банк "Русский стандарт", Бланк банк и Русский региональный банк, следует из сообщения ведомства.

OFAC также внесло "СПБ биржу" в санкционный список.

Кроме того, США ввели санкции против Якуба Закриева, который возглавил бизнес Danone в РФ после передачи под управление Росимущества.

Помимо этого, США внесли в санкционный список дочернюю компанию "НОВАТЭКа", реализующую проект по строительству завода по сжижению природного газа - ООО "Арктик СПГ 2", следует из опубликованного Минфином США списка.

ПАО АФК "Система" и ряд ее портфельных компаний также подпали под санкции США. Помимо корпорации, в SDN list включены люксембургский East West United Bank, сингапурская Sistema Asia Pte, а также фонд "Система Смарттех". Управление классифицирует их как связанные с АФК структуры.

В санкционный список также включены ООО "Газпромнефть каталитические системы" (Омск) и ООО "Газпромнефть научно-технологический центр" (Санкт-Петербург).

В пресс-релизе Минфина говорится, что новые санкции "направлены в отношении физлиц и структур, которые содействуют России на Украине, предоставляя России столь необходимые технологии и оборудование из третьих стран". Отмечается, что новые меры также нацелены против "внутренней промышленной базы России".

Помимо этого отмечается, что санкции "направлены против перспективы российского производства энергии и получения соответствующих доходов, металлургического и горнодобывающего секторов, оборонных закупок, а также против тех, кто участвует в поддержке военных усилий российского правительства".

Поддержку рублю продолжают оказывать ужесточение денежно-кредитной политики Банка России и дальнейшее возможное повышение ключевой ставки уже на декабрьском заседании регулятора, а также обязанность продажи валютной выручки на внутреннем рынке, введенная для ряда крупнейших экспортеров в середине октября.

Указ об обязательной репатриации и продаже части экспортной выручки крупнейшими компаниями-экспортерами способствовал стабилизации валютного рынка, что положительно сказывается на замедлении инфляции. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин в среду в ходе совещания с правительством по экономическим вопросам.

"Замедлению инфляции должна способствовать стабилизация валютного рынка. Здесь вступил в силу указ об обязательной продаже валютной выручки. Мы знаем, много вопросов было на этот счет - сыграет он какую-то свою позитивную роль или не сыграет. Сыграл", - сказал глава государства.

Он отметил, что в рамках указа продолжается "мониторинг и анализ по отдельным компаниям и банкам". "Также принимаются соответствующие ситуации меры денежно-кредитной политики. При этом учитываются все объективные факторы, включая внешние. Вновь подчеркну, надо быть готовыми к тому, что санкционное давление Запада будет усиливаться", - добавил Путин.

Президентский указ, вводящий требование об обязательной продаже части валютной выручки, был подписан 11 октября этого года, но не публиковался. Сообщалось, что под его действие подпали 43 группы компаний-экспортеров. В соответствии с порядком, утвержденным впоследствии правительством, начиная с 16 октября в течение 60 дней с момента получения средств попавшие в перечень компании обязаны зачислять на свои счета в российских банках не менее 80% всей иностранной валюты, полученной в соответствии с условиями их экспортных контрактов. Также они обязаны в течение двух недель продавать на внутреннем рынке страны не менее 90% зачисленной валютной выручки (но не менее 50% от средств, полученных в соответствии с каждым экспортным контрактом, в срок не более 30 дней с момента их получения).

Разница в темпах укрепления доллара и евро обусловлена динамикой этих валют на глобальном рынке. Доллар дешевеет на Forex к большинству мировых валют, в том числе к евро, с учетом вчерашних итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС), утвердивших трейдеров во мнении, что базовая процентная ставка в США уже достигла своего пика.

Федрезерв в среду сохранил ставку на прежнем уровне - 5,25-5,5% годовых. Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил в ходе пресс-конференции по итогам заседания, что американский ЦБ уже проделал значительную работу для ужесточения денежно-кредитной политики, и это обуславливает его осторожный подход к дальнейшим действиям.

Пауэлл отметил при этом, что путь к целевому уровню инфляции в 2% будет долгим. У Федрезерва нет твердой уверенности в том, что текущий курс ДКП достаточно жесткий для возврата инфляции к этому уровню, сказал Пауэлл.

Нефть эталонных марок остается в плюсе вечером в четверг на фоне ослабления доллара США.

Январские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК подорожали на 2,22% - до $86,52 за баррель. Котировки декабрьских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на 2,31% - до $82,31 за баррель.

Индекс DXY, отражающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, понижается на 0,7% в ходе торгов в четверг на решении ФРС оставить денежно-кредитную политику без изменений. Снижение доллара повышает привлекательность сырьевых товаров, котируемых в американской валюте.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 3 ноября на 10,71 копейки, до 93,173 руб./$1, и увеличил курс евро на 56,3 копейки, до 98,9995 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в четверг опустился на 7,56 копейки по отношению к среде и составил 93,1407 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК снизился на 2,16 копейки и составил 93,1726 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 432,518 млн, из которых $413,108 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 019,41 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился на 38,89 копейки, до 98,928 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" вырос на 76,41 копейки, до 99,0406 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR603,554 млн, из которых EUR220,95 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR382,604 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали смешанную динамику в четверг относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 1 ноября опустилась на 7 базисных пунктов - до 14,43% годовых. Срочная версия RUONIA на 1 месяц выросла в четверг относительно среды на 7 базисных пунктов - до 13,1% годовых, на 3 месяца - повысилась на 6 базисных пунктов, до 12,05% годовых, на 6 месяцев - увеличилась на 4 базисных пункта, до 9,89% годовых.