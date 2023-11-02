Рынок акций РФ просел ниже 3200п по индексу Мосбиржи после известий о новых санкциях США в отношении ряда компаний

Москва. 2 ноября. Рост рынка акций РФ в четверг вслед за мировыми площадками на новостях от Федрезерва США сменился вечером снижением после известий о введении США санкций в отношении ряда российских компаний и банков. Индекс Мосбиржи, поднимавшийся днем в район 3230 пунктов, завершил основные торги откатом ниже 3200 пунктов; в лидерах снижения выступили акции подпавшей под американские санкции "СПБ Биржи" (-19,2%), показавшие рекордное падение с конца марта 2022 года.

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 3197,22 пункта (-0,3%), индекс РТС - 1079,82 пункта (-0,8%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 2%.

Доллар к 18:50 МСК подрос до 93,25 рубля (+0,51 рубля).

OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) внесло "СПБ биржу" в санкционный список, следует из сообщения ведомства. "СПБ биржа" является площадкой по организации торгов ценными бумагами международных компаний на российском финансовом рынке.

Также OFAC сообщило, что ПАО АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-2%) и ряд ее портфельных компаний подпали под санкции США. Помимо корпорации, в SDN list включены люксембургский East West United Bank, сингапурская Sistema Asia Pte, а также фонд "Система Смарттех". Управление классифицирует их как связанные с АФК структуры.

Кроме того, США внесли в санкционный список дочернюю компанию "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-2%), реализующую проект по строительству завода по сжижению природного газа (СПГ) - ООО "Арктик СПГ 2". Ранее санкции были введены в отношении подрядчика "Арктик СПГ 2" - ООО "Арктик Энерджис".

Также в санкционный список попали семь российских кредитных организаций: Почта банк, Абсолют банк, ХКФ банк, Всероссийский банк развития регионов (ВБРР), банк "Русский стандарт", Бланк банк и Русский региональный банк.

Подешевели акции "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,2%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,9%), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (-0,8%), бумаги "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,7%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,6%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,6% и -1,2% "префы"), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,6%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,4%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,3%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,2% и -0,3% "префы"), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,1%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-0,1%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,1%).

Сбербанк за 9 месяцев получил 1,15 трлн руб. чистой прибыли по МСФО (прогноз был на уровне 1,143 трлн руб.), в III квартале прибыль составила 411,4 млрд руб. (прогноз 405,1 млрд руб.).

Чистая прибыль "Татнефти" по РСБУ за 9 месяцев достигла 208,4 млрд руб. против 184,1 млрд годом ранее, сообщается в отчете компании.

Подорожали акции "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,4%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+1,1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,1%).

Совокупный объем торгов на рынках "Московской биржи" в октябре 2023 года по сравнению с октябрем 2022 года увеличился на 89%, до 135,5 трлн рублей (с 71,7 трлн рублей), сообщается в пресс-релизе биржи. По сравнению с сентябрем 2023 года объем торгов вырос на 9,2% (с 124,1 трлн рублей).

Цена размещения акций в рамках IPO ритейлера Henderson (SPB: HNFG) составила 675 рублей за штуку, говорится в пресс-релизе компании. Это верхняя граница предварительного ценового диапазона, объявленного 25 октября (600-675 руб.). Free float компании по итогам IPO составил 13,9%.

Торги акциями Henderson начались на Мосбирже во второй половине дня: в начале цена сделок поднималась до 735 рублей (+8,9% к цене IPO), но к закрытию основной сессии цена составила 670 рубля (-0,7%). Объем торгов достиг 1,735 млрд рублей.

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, рынок акций РФ торговался большую часть дня в умеренном "плюсе" на фоне восстановительного роста цен на нефть, слабости рубля и позитивного внешнего фона. Ближе к концу дня на динамику отечественных индексов оказали давление санкционные новости из США.

ФРС США накануне оставила процентные ставки без изменений, а риторика главы ФРС США Джерома Пауэлла была скорее нейтральной. В результате индекс доллара DXY пошел на снижение, снимая давление с сырьевых котировок, на мировых биржах активизировались покупатели.

В пятницу инвесторы будут оценивать октябрьский отчет по американскому рынку труда, Минфин РФ представит отчет по нефтегазовым доходам в октябре; "Россети Ленэнерго" (MOEX: LSNG) обнародует финансовые результаты по РСБУ за III квартал. Сдерживать покупательскую активность в конце недели может фактор пятницы. Прогноз по индексу Мосбиржи на 3 ноября - 3150-3250 пунктов, полагает Бахтин.

Старший портфельный управляющий УК "Первая" Яков Яковлев также отметил разворот рынка акций вниз во второй половине торгов на фоне известий о новых санкциях со стороны США, которые затронули ряд российских компаний, в частности, АФК "Система" и "СПБ Биржу".

Среди важных корпоративных событий стоит выделить отчет по МСФО Сбербанка за 9 месяцев. Банк показал чистую прибыль на уровне 1,15 трлн рублей, рентабельность собственного капитала составила 26,2%. Результаты оказались сильными, но ожидаемыми, поэтому акции Сбербанка показали нейтральную динамику.

Долговой рынок в четверг продолжил подъем, индекс гособлигаций RGBI прибавил более 1%. Причиной такой реакции долговых рынков может быть замедляющаяся недельная инфляция. Кроме того, вероятно, усилились ожидания в отношении более высоких темпов снижения инфляции на фоне резкого повышения процентной ставки ЦБ РФ на прошлой неделе, считает Яковлев.

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова также полагает, что остановку роста на рынке акций РФ вызвали сообщения о том, что Штаты значительно расширили санкционный список, включив в него несколько крупных банков, "СПБ Биржу" и АФК АФК "Система". В лидеры роста вошли акции "Мечела" (MOEX: MTLR) (+2,8% и +2,5% "префы") на ожиданиях усиления спроса на уголь в КНР.

Федрезерв в ноябре не стал менять ставку, что поддержало рынки, хотя Пауэлл не исключил возможности дополнительного ужесточения монетарных условий, пока инфляция остается выше целевого уровня 2% годовых. Нефть подорожала ввиду продолжающегося обострения конфликта на Ближнем Востоке, отметила аналитик.

По оценке ведущего аналитика по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции" Андрея Кочеткова, не стоит обольщаться относительно волатильности рубля в начале месяца - если учитывать опционные стратегии маркет-мейкеров, то колебания курса сойдут на нет. Главной целью текущего месяца является значение 91,6 руб./$1, то есть уровень закрытия июля, считает аналитик.

Сбербанк вновь бьет рекорды российского рынка. Чистая прибыль за III квартал составила 411,4 млрд руб., а за 9 месяцев года - 1148,9 млрд руб. То есть рубеж по прибыли в 1 трлн руб. уверенно преодолен. VK (MOEX: VKCO) (+0,5%) смог опередить Youtube в России по количеству просмотров. Как минимум, рост популярности VK в России превышает 19%. Из разрешенных сетей в РФ VK и Youtube занимают по 15% на российском рынке, отметил аналитик.

Мировые рынки акций растут на надеждах на скорое завершение цикла ужесточения монетарной политики центробанков после сигналов от ФРС. Безработица в Германии в октябре выросла до 5,8% с 5,7% в сентябре. В еврозоне индекс производственной активности упал до 43,1 пункта с 43,4 пункта. Банк Англии сохранил ключевую ставку на уровне 5,25% годовых, как и ожидалось.

Тем временем, эскалация напряженности на Ближнем Востоке толкает котировки нефти вверх. Израиль продолжает наземную операцию в секторе Газа. Число жертв уже превысило 10 тыс. лишь по официально признанным оценкам. При этом на уровне дипломатии растет неприятие неизбирательной стратегии. Страны поставщики нефти пока не реагируют официально, но никто не запрещает им предпринимать действия вне дипломатических каналов, отмечает Кочетков.

В Азии в четверг преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,1%, австралийский ASX Australia - на 1%, южнокорейский Kospi - на 1,8%, китайский Shanghai Composite просел на 0,5%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,8%), "плюсует" Европа (индексы FTSE, CAC40, DAX растут на 1,2-1,7%) и продолжился подъем в США (индексы к 18:50 МСК выросли на 1,2-1,5%).

Федрезерв накануне сохранил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на уровне 5,25-5,5% годовых, решение было принято членами FOMC единогласно и совпало с ожиданиями большинства аналитиков и экономистов. Ставка остается на максимальном уровне за 22 года.

ФРС уже проделала большую работу, что обуславливает осторожный подход к денежно-кредитной политике, заявил Пауэлл в ходе пресс-конференции.

При этом Пауэлл отметил, что путь к целевому уровню инфляции в 2% будет долгим, и у ФРС нет твердой уверенности в том, что текущий курс ДКП достаточно жесткий для возврата инфляции к этому уровню.

На нефтяном рынке цены вечером в четверг выросли после трехдневного снижения.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $85,9 за баррель (+1,5% и -0,5% в среду), декабрьская цена WTI - $81,65 за баррель (+1,5% и -0,7% накануне).

Негативным фактором для рынка в среду стали данные о росте резервов нефти в США по итогам второй недели подряд. Коммерческие запасы на прошлой неделе увеличились там на 773 тыс. баррелей, сообщило министерство энергетики. Опрошенные Bloomberg эксперты прогнозировали рост на 1,8 млн баррелей.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции "ИК Русс-Инвест" (MOEX: RUSI) (-8,7%), ПАО "Арсагера" (MOEX: ARSA) (-7,8%), ПАО "Яковлев" (MOEX: IRKT) (-5,5%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (-4,4%), ПАО "Звезда" (Санкт-Петербург) (MOEX: ZVEZ) (-3,7%).

Чистая прибыль ПАО "ЭЛ5-Энерго" (MOEX: ELFV) (-0,6%) по МСФО за девять месяцев 2023 года составила 3,44 млрд руб. против чистого убытка в размере 8,05 млрд руб. годом ранее, говорится в отчете компании. Выручка увеличилась на 21,8%, до 44,24 млрд руб. EBITDA составила 8,84 млрд руб. против 6,91 млрд руб. годом ранее.

Выросли акции ПАО "Левенгук" (MOEX: LVHK) (+8%), "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (+5,4%), ПАО "Донской завод радиодеталей" (MOEX: DZRD) (+4%), ПАО "ТНС Энерго Ростов-на-Дону" (MOEX: RTSB) (+3,1%), "ВСМПО-Ависма" (MOEX: VSMO) (+2,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи за день составил 44,73 млрд рублей (из них 6,11 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 3,85 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 3,38 млрд рублей на акции "Норникеля").