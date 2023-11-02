Акции Polymetal недооценены - "Велес Капитал"

Акции Polymetal недооценены - их справедливой ценой является уровень 650 рублей за бумагу, считает аналитик "Велес Капитала" Сергей Жителев.

По мнению эксперта, снижение котировок в последние дни можно связать с укреплением рубля, т.к. у компании валютная выручка, а издержки преимущественно в рублях и тенге, поэтому компании невыгодно укрепление рубля.

"До этого менеджмент компании сообщал, что дивиденды могут быть выплачены до конца этого года, однако вчера на звонке было четко сказано, что вопрос дивидендов будет рассмотрен лишь в марте 2024 года, когда будет выходить итоговая отчетность за 2023 год. Перенос дивидендов закономерно оказал давление на котировки", - пишет Жителев.

Сейчас основным препятствием для выплат дивидендов, по мнению эксперта, является то, что российские акционеры заблокированы в НРД и не смогут получить дивиденды. При этом схемы разблокировки до сих пор не представлено. На взгляд Жителева, и как до этого говорил менеджмент компании, до разблокировки российских акционеров дивидендов ждать не стоит. Поэтому наиболее ущемленными можно назвать российских резидентов, чьи акции хранятся в НРД. Поэтому добавить позитива может публикация хотя бы примерной схемы, как компания собирается разблокировать россиян, полагает аналитик "Велес Капитала".

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