Цены евробондов РФ в четверг вновь продемонстрировали лишь умеренную смешанную динамику, несмотря на рост UST

Москва. 2 ноября. Котировки российских суверенных еврооблигаций в четверг вновь продемонстрировали умеренные смешанные колебания, несмотря на заметный рост американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ изменились незначительно.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году повысились в цене за день всего на 0,1 базисного пункта, до 62,94% от номинала (их доходность выросла на 0,8 базисного пункта - до 9,95% годовых). Котировки облигаций с погашением в 2042 году поднялись в цене на 3,1 базисного пункта, составив 67,8% от номинала (доходность увеличилась на 0,2 базисного пункта, до 8,98% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 9,5 базисного пункта). Вместе с тем самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году опустился в цене на 61,5 базисного пункта - до 33,48% от номинала (доходность поднялась на 27,9 базисного пункта, составив 16,19% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году подорожали за день на 9,6 базисного пункта - до 54,97% от номинала (их доходность выросла на 3,3 базисного пункта, составив 31,53% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году упали на 2 базисных пункта, понизившись в цене относительно предыдущего торгового дня до 53,64% годовых от номинала (доходность увеличилась на 7,6 базисного пункта и составила 23,81% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году опустились в цене на 2,1 базисного пункта, подорожав до 49,93% от номинала (доходность подросла на 4,6 базисного пункта, до 19,28% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году увеличилась на 24,8 базисного пункта, составив 65,58% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 2 ноября была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор сдерживает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. Тем временем, котировки US Treasuries заметно укрепляются на итогах заседания Федеральной резервной системы (ФРС), утвердивших трейдеров во мнении, что базовая процентная ставка в США уже достигла своего пика. Доходность по 10-летним обязательствам США упала на 8,3 базисного пункта, до 4,65% годовых.

Федрезерв в среду сохранил ставку на прежнем уровне - 5,25-5,5% годовых. Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил в ходе пресс-конференции по итогам заседания, что американский ЦБ уже проделал значительную работу для ужесточения денежно-кредитной политики, и это обусловливает его осторожный подход к дальнейшим действиям.

Пауэлл отметил при этом, что путь к целевому уровню инфляции в 2% будет долгим. У Федрезерва нет твердой уверенности в том, что текущий курс ДКП достаточно жесткий для возврата инфляции к этому уровню, сказал глава ФРС.

Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 5 тыс. и составило 217 тыс., говорится в опубликованном в четверг отчете министерства труда США. Это максимальный показатель за 7 недель, отмечает MarketWatch.

Согласно пересмотренным данным, неделей ранее этот показатель составил 212 тыс., а не 210 тыс., как сообщалось прежде. Аналитики в среднем ожидали сохранения показателя на уровне 210 тыс., по данным Bloomberg.

Между тем производительность труда в США в третьем квартале выросла на 4,7% относительно второго квартала, а стоимость рабочей силы снизилась на 0,8%, по предварительным данным. Эксперты прогнозировали рост первого показателя на 4,1% и повышение второго на 0,7%, сообщает Trading Economics.