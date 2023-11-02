"Газпромбанк Инвестиции" открыл торговую идею: покупать акции Alibaba с целью 115HKD

"Газпромбанк Инвестиции" открыл торговую идею "покупать акции Alibaba с целевой ценой 115 HKD за штуку" с горизонтом инвестирования на ноябрь 2024 года. Цена входа - рыночная текущая, потенциальная доходность предполагает 41%, сообщается в комментарии.

Аналитики ожидают, что благодаря концентрации на технологических проектах и инновациях доходы Alibaba продолжат расти еще на протяжении многих лет. По их оценкам, в среднем они будут увеличиваться на 24% в год на горизонте ближайших трех лет. В то же время значительный свободный денежный поток и сильный баланс ставят компанию в отличное положение для развития новых капиталоемких проектов.

"Еще одним потенциальным драйвером роста является план менеджмента разделить Alibaba на шесть отдельных компаний с собственным листингом на фондовой бирже, - указывают эксперты. - IPO дочерних структур станет толчком для переоценки общей капитализации Группы и приведет к росту ее акций. По нашим оценкам, в данный момент Alibaba торгуется с форвардным коэффициентом P/E 8,6х относительно прибыли 2024 года, что является хорошей возможностью для входа в капитал компании. В конечном счете сильные фундаментальные показатели и растущие доходы зададут восходящий вектор котировкам акций".

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