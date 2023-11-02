Акции Интер РАО, Мосбиржи и Сургутнефтегаза выигрывают от повышения ключевой ставки - SberCIB

Акции "Интер РАО", "Московской биржи" и "Сургутнефтегаза" выигрывают от повышения ключевой ставки, говорится в комментарии аналитика SberCIB Investment Research Дениса Иконникова.

"На российском рынке акций осталось лишь несколько компаний, по бумагам которых дивидендная доходность может быть сопоставима с ключевой ставкой, и инвесторы стали обращать больше внимания на другие инструменты фондового рынка. Во-первых, это компании с внушительными объемами рублевых депозитов, доход по которым вырастет в связи с повышением ставки. Во-вторых, это компании, процентные доходы которых растут на фоне повышения ключевой ставки ЦБ", - указывает эксперт.

Так, у "Интер РАО" есть значительная сумма денежных средств на балансе и депозитах: более 350 млрд руб. по состоянию на 30 июня 2023 года (это более 75% капитализации Интер РАО). Эта сумма существенно превышает долг компании, который составляет 12,5 млрд руб.

"Сургутнефтегаз" не раскрывает валютную структуру и объемы депозитов. Общий объем депозитов компании в рублевом эквиваленте, по оценке Иконникова может превышать 5 трлн руб. Часть депозитов компании может быть в рублях.

"Ранее мы ожидали, что процентный доход "Московской биржи" по итогам 2023 года составит рекордные 47 млрд руб. (при ключевой ставке ЦБ в размере 13% на конец года). Теперь, при ключевой ставке 15%, мы ожидаем еще большего показателя", - отмечает аналитик инвестбанка.

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