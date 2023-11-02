"БКС МИ" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Seagate Technology с целевой ценой $75 за бумагу, что предполагает потенциал роста 5% с текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании.

Компания переориентируется на рынки с высокой добавленной стоимостью, поэтому на текущих уровнях акции выглядят недооцененными, полагают аналитики.

"Выручка за 1К24 оказалась ниже консенсуса, компания показала убыток не-GAAP выше ожидаемого, - подчеркивается в комментарии. - На выручке и прибыли сказываются слабый спрос на потребительские и офисные IT-услуги, снижение экономической активности в Китае и коррекция запасов. Вместе с тем на некоторых рынках фундаментальные показатели спроса улучшаются, в том числе в сегменте провайдеров облачных услуг в США".

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