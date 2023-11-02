Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг акций PayPal на уровне "покупать"

Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг акций PayPal Holdings на уровне "покупать" с целевой ценой $65 за штуку, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Согласно представленным финансовым результатам PayPal, выручка за 3К23 составила $7,4 млрд, примерно совпав с ожиданиями ($7,38), а скорректированная чистая прибыль на акцию ($1,3) на 5,7% превысила консенсус-прогноз ($1,23)", - констатируют аналитики Сергей Вахрамеев и Георгий Горбунов.

Одновременно компания дала прогноз на 4К23 и на 2023 финансовый год, рассчитывая на квартальный рост выручки на 6-7%, а скорректированной чистой прибыли - на 10% г/г (до $1,36 на акцию). "В таком случае по итогам года PayPal увеличит чистую прибыль на акцию на 21% по сравнению с 2022 ф. г. и результат ($4,98) превысит наш консервативный прогноз ($4,12) тоже на 21%, - считают эксперты. - Рынок при этом прогнозирует скорректированную прибыль на акцию в размере $4,96. Мы считаем, публикация отчетности создает позитивный фон для котировок акций PayPal".

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