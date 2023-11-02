Рубль днем корректируется вниз к основным валютам после умеренного роста накануне

Москва. 2 ноября. Доллар США, евро и китайский юань укрепляются на Московской бирже днем в четверг; рубль дешевеет к бивалютной корзине, корректируясь вниз после роста накануне.

Курс доллара США составил 93,1 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 36 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 99,03 руб./EUR1, подорожав на 1,22 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 74,7 копейки, до 95,77 руб. Курс китайского юаня повысился на 5,9 копейки, до 12,69 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль дешевеет к основным мировым валютам в ходе торгов четверга в рамках коррекции после роста накануне. Поддержку рублю продолжают оказывать ужесточение денежно-кредитной политики Банка России и дальнейшее возможное повышение ключевой ставки уже на декабрьском заседании регулятора, а также обязанность продажи валютной выручки на внутреннем рынке, введенная для ряда крупнейших экспортеров в середине октября.

Указ об обязательной репатриации и продаже части экспортной выручки крупнейшими компаниями-экспортерами способствовал стабилизации валютного рынка, что положительно сказывается на замедлении инфляции. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин в среду в ходе совещания с правительством по экономическим вопросам.

"Замедлению инфляции должна способствовать стабилизация валютного рынка. Здесь вступил в силу указ об обязательной продаже валютной выручки. Мы знаем, много вопросов было на этот счет - сыграет он какую-то свою позитивную роль или не сыграет. Сыграл", - сказал глава государства.

Он отметил, что в рамках указа продолжается "мониторинг и анализ по отдельным компаниям и банкам". "Также принимаются соответствующие ситуации меры денежно-кредитной политики. При этом учитываются все объективные факторы, включая внешние. Вновь подчеркну, надо быть готовыми к тому, что санкционное давление Запада будет усиливаться", - добавил Путин.

Президентский указ, вводящий требование об обязательной продаже части валютной выручки, был подписан 11 октября этого года, но не публиковался. Сообщалось, что под его действие подпали 43 группы компаний-экспортеров. В соответствии с порядком, утвержденным впоследствии правительством, начиная с 16 октября в течение 60 дней с момента получения средств попавшие в перечень компании обязаны зачислять на свои счета в российских банках не менее 80% всей иностранной валюты, полученной в соответствии с условиями их экспортных контрактов. Также они обязаны в течение двух недель продавать на внутреннем рынке страны не менее 90% зачисленной валютной выручки (но не менее 50% от средств, полученных в соответствии с каждым экспортным контрактом, в срок не более 30 дней с момента их получения).

Разница в темпах укрепления доллара и евро обусловлена динамикой этих валют на глобальном рынке. Доллар дешевеет на Forex к большинству мировых валют, в том числе к евро, с учетом вчерашних итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС), утвердивших трейдеров во мнении, что базовая процентная ставка в США уже достигла своего пика.

Федрезерв в среду сохранил ставку на прежнем уровне - 5,25-5,5% годовых. Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил в ходе пресс-конференции по итогам заседания, что американский ЦБ уже проделал значительную работу для ужесточения денежно-кредитной политики, и это обуславливает его осторожный подход к дальнейшим действиям.

Пауэлл отметил при этом, что путь к целевому уровню инфляции в 2% будет долгим. У Федрезерва нет твердой уверенности в том, что текущий курс ДКП достаточно жесткий для возврата инфляции к этому уровню, сказал Пауэлл.

Пара "доллар-рубль", возможно, продолжит торговаться в боковом диапазоне 92,5-94 руб./$1 до появления новых драйверов движения, поводов для очередного "штурма" сильной поддержки на уровне нижней границы указанного коридора пока нет, считает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексей Антонов.

Курс пары "доллар-рубль", скорее всего, останется в диапазоне 92-94 руб./$1 в течение торговой сессии четверга с вероятным снижением к его нижней границе, поступления по механизму продажи валютной выручки продолжат оказывать поддержку рублю, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

Стратегические позитивные фундаментальные факторы в поддержку рубля сохраняются, отмечает аналитик УК "Первая" Иван Капустянский. По его словам, речь прежде всего об обязанности российских экспортеров продолжать реализовывать валютную выручку в рамках указа президента, а также жесткая монетарная политика ЦБ.

"Из локальных факторов, которые потенциально могут повлиять на дальнейшее укрепление национальной валюты, можно выделить рост стоимости нефти, а также глобальное ослабление доллара США, в случае роста уверенности среди инвесторов, что американский регулятор завершил цикл повышения ставки, а на горизонте следующего года может даже начать снижать ее", - говорит Капустянский.

Рост цен на нефть эталонных марок ускорился днем в четверг, котировки восстанавливаются после снижения по итогам предыдущих трех сессий.

Январские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК подорожали на 1,23% - до $85,66 за баррель. Котировки декабрьских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на 1,27% - до $81,47 за баррель.

Накануне Brent подешевела на 0,5%, WTI - на 0,7% на данных о росте резервов нефти в США по итогам второй недели подряд.

Коммерческие запасы на прошлой неделе увеличились там на 773 тыс. баррелей, сообщило министерство энергетики США. Опрошенные Bloomberg эксперты прогнозировали рост на 1,8 млн баррелей.

Товарные запасы бензина выросли на 65 тыс. баррелей, дистиллятов - уменьшились на 792 тыс. баррелей. Аналитики ожидали сокращения на 133 тыс. и 1 млн баррелей соответственно.