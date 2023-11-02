S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 4200-4300п в четверг - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 4200-4300 пунктов в течение фондовой сессии в четверг, прогнозирует аналитик Freedom Finance Global Михаил Парамонов.

"Баланс рисков считаем позитивным, - пишет эксперт. - Заседание FOMC и комментарии Джерома Пауэлла соответствовали ожиданиям. Существенное влияние на торги окажет публикация квартальных отчетов крупнейших компаний, в том числе индексного гиганта Apple. Ориентир для S&P 500 на предстоящую сессию: диапазон 4200-4300 пунктов".

S&P 500 достиг 200-дневной скользящей средней и на торговой сессии в четверг будет тестировать этот уровень сопротивления, отмечает далее Парамонов. Ближайшей значимой поддержкой, по его оценке, остается отметка 4100 пунктов, ее временный уровень может находиться в районе 4200.

"В случае пробоя 200-дневной скользящей средней вероятно движение к красной трендовой линии, которая почти совпадает с 50-дневной скользящей средней. Этот сигнал способен значительно улучшить техническую картину для покупателей. RSI преодолел скользящую среднюю, что является сигналом к усилению "бычьего" моментума. Однако индикатор пока остается ниже 50 пунктов, что не позволяет прогнозировать уверенный и продолжительный рост", - указывает эксперт инвесткомпании.

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