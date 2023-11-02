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Путин: стабилизация валютного рынка после указа о продаже экспортной выручки поможет сдерживать инфляцию
02 ноября 2023 года 15:18
"КИТ Финанс Брокер" сохраняет негативную оценку перспектив цены акций РусАла
"КИТ Финанс Брокер" сохраняет негативную оценку перспектив цены акций "РусАла" из-за падения цен на алюминий и повышения процентных ставок, а также роста капитальных затрат компании, сообщается в обзоре. "РусАл" опубликовал финансовые результаты за 9 месяцев 2023 года по РСБУ. Выручка компании упала на 98,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 836,16 млн руб. Более того, компания показала операционный убыток, который составил 1,37 млрд руб. При этом, чистая прибыль "РусАла" снизилась на 96,6%, до 2,47 млрд руб. Положительный результат обусловлен прочими доходами компании", - пишут аналитики. Кроме этого, "РусАл", который недавно купил долю в китайском заводе по производству глинозема, активизировал планы по строительству портового терминала на Дальнем Востоке, через который сможет принимать глинозем и отправлять алюминий, отмечается далее в комментарии. Мощность терминала может составить 1,5 млн тонн в год. "Также стало известно, что экспорт алюминия из России в Китай вырос в 3 раза. "РусАл" продолжит переориентировать поставки в Азию, несмотря на отсутствие санкций. Несмотря на это, мы по-прежнему негативно относимся к акциям "РусАла" из-за падения цен на алюминий и роста процентных ставок, а также роста капитальных затрат", - резюмируют стратеги инвесткомпании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-РОСНЕФТЬ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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