"КИТ Финанс Брокер" сохраняет негативную оценку перспектив цены акций "РусАла" из-за падения цен на алюминий и повышения процентных ставок, а также роста капитальных затрат компании, сообщается в обзоре.

"РусАл" опубликовал финансовые результаты за 9 месяцев 2023 года по РСБУ. Выручка компании упала на 98,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 836,16 млн руб. Более того, компания показала операционный убыток, который составил 1,37 млрд руб. При этом, чистая прибыль "РусАла" снизилась на 96,6%, до 2,47 млрд руб. Положительный результат обусловлен прочими доходами компании", - пишут аналитики.

Кроме этого, "РусАл", который недавно купил долю в китайском заводе по производству глинозема, активизировал планы по строительству портового терминала на Дальнем Востоке, через который сможет принимать глинозем и отправлять алюминий, отмечается далее в комментарии. Мощность терминала может составить 1,5 млн тонн в год.

"Также стало известно, что экспорт алюминия из России в Китай вырос в 3 раза. "РусАл" продолжит переориентировать поставки в Азию, несмотря на отсутствие санкций. Несмотря на это, мы по-прежнему негативно относимся к акциям "РусАла" из-за падения цен на алюминий и роста процентных ставок, а также роста капитальных затрат", - резюмируют стратеги инвесткомпании.

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