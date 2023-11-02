Бумаги HeadHunter - фундаментально привлекательная история для покупок - "Мои Инвестиции"

Бумаги HeadHunter являются фундаментально привлекательной историей для вложений с учетом текущей конъюнктуры рынка труда и позиционирования компании на рынке, считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции" Владимир Беспалов, Полина Панина и Софья Стрельцова.

Депозитарные расписки компании в настоящее время торгуются на Московской бирже с мультипликатором EV/EBITDA на 2024 год на уровне 9х, указывают эксперты.

"Мы не исключаем краткосрочное давление на бумагу сразу после проведения реструктуризации и начала торгов новой компании, если регулятор не будет вводить ограничения на осуществление операций для российских или дружественных инвесторов, купивших ценные бумаги HeadHunter в зарубежной инфраструктуре. Вместе с тем такая коррекция, если она произойдет, может стать благоприятным моментом для осуществления привлекательной инвестиции в эмитента с существенным потенциалом роста цены бумаги", - пишут аналитики в комментарии.

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