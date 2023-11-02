"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "Мечела", цена бумаги обладает трехзначным потенциалом роста на горизонте года, учитывая неоправданный дисконт к сталеварам в 60-70%, сообщается в обзоре аналитиков инвесткомпании.

"Компания нарастила выпуск коксующегося угля на 30% м/м в сентябре до 433 тыс. т, согласно данным MMI. Это лучший месячный результат в текущем году. Согласно предварительным данным MMI, за III квартал выпуск коксующегося угля компании увеличился на 48% за квартал, до 1,1 млн тонн. Такая динамика оказалась лучше ожиданий и может указывать, что компания справляется с логистическими ограничениями. По нашим оценкам, прибыль компании может вырасти на 5% в 3К23 и подскочить еще более чем на 30% в 4К23 на фоне благоприятных цен на уголь и сталь. Сохраняется позитивный долгосрочный взгляд на бумаги", - указывают эксперты.

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