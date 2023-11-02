Дивдоходность акций Сбербанка за 2023г может превысить 12% - "Тинькофф Инвестиции"

"Тинькофф Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка с прогнозной стоимостью на уровне 296 рублей за штуку, дивидендная доходность бумаги по итогам 2023 года может превысить 12% годовых, сообщается в обзоре аналитика Ляйсян Хусяиновой.

Сбербанк опубликовал отчет МСФО по итогам третьего квартала и девяти месяцев 2023 года. Эмитент продолжает показывать уровень прибыли, превосходящий докризисный, констатирует эксперт. За 3К23 чистая прибыль банка на 18% выше аналогичного показателя 2021 года. Третий квартал был отмечен заметным ростом кредитования, несмотря на ужесточение денежно-кредитной политики ЦБ РФ. Росла и процентная маржа (разница между ставками привлечения и размещения капитала) - до 6,01% по итогам 3К23. В результате рентабельность капитала достигла 26% и банк повысил свой прогноз по рентабельности капитала в 2023 году с 22% до уровня выше 24%.

"Влияние на результаты банка за 4К очередного повышения ставки ЦБ может быть смягчено долей кредитов по плавающим ставкам. Но с другой стороны, будет снижаться привлекательность кредитов, что может негативно сказаться на объемах кредитных портфелей, а также привести к росту просроченной задолженности. Ждем комментариев менеджмента на звонке, - пишет Хусяинова в материале. - Что касается потенциальных дивидендов по итогам 2023 года, то при выплате не менее 50% чистой прибыли банка, их размер может составить как минимум 33 рубля на акцию (12,2% доходности при текущих котировках). Катализатором роста котировок в краткосрочном горизонте также может стать публикация в декабре долгосрочной стратегии на 2024-2026 гг. Мы сохраняем нашу идею на покупку акций Сбербанка с целевой ценой 296 рублей за штуку. При сохранении текущих темпов роста прибыль по итогам 2023 года превысит результаты 2021 года. При этом стоит отметить, что по мультипликатору P/B акции торгуются вблизи своего справедливого уровня в 1x".

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