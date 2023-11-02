Freedom Finance Global повысил прогнозную цену акций Toyota Motor до $203

Freedom Finance Global повысил прогнозную стоимость акций Toyota Motor Corp. до $203 за штуку, сообщается в материале инвестиционной компании.

Рекомендация для указанных бумаг была также повышена экспертами с "держать" до "покупать".

"Toyota Motor отчиталась за третий календарный квартал года (он же второй фискальный) повышением скорректированной чистой прибыли на 187% г/г в долларовом выражении. Низкий курс иены вкупе с восстановлением объемов поставок позволил компании увеличить маржинальность. Тем не менее в ближайшие двенадцать месяцев не исключаем ослабление спроса на автомобили на североамериканском рынке, что приведет к замедлению роста поставок", - отмечает аналитик Дмитрий Поздняков.

Политика распределения прибыли эмитента остается привлекательной для инвесторов, ориентирующихся на стабильную доходность, указывает эксперт инвесткомпании. За первое полугодие 2024 финансового года дивиденд повышен на 5% г/г (до 30 иен на обыкновенную акцию), на депозитарную расписку Toyota, обращающуюся на Нью-Йоркской фондовой бирже, выплата составит около $2. Также автопроизводитель анонсировал программу buyback на сумму в 100 млрд иен ($0,66 млрд)

"Акции Toyota Motor традиционно выглядят дороже своих конкурентов, что оправданно с точки зрения рыночной доли компании в мире. Восстановление объемов поставок и уверенные прогнозы на текущий финансовый год даже с учетом ожидаемого укрепления иены по отношению к другим резервным валютам стали для нас основанием повысить целевую цену по акции до $203", - пишет Поздняков в обзоре. - Бумага торгуются с премией к аналогам. Текущая динамика спроса не подтверждает общих тенденций к его ослаблению. Полагаем, что акции компании могут показать положительную динамику в ближайший год".

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