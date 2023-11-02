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02 ноября 2023 года 11:32

Рынок акций РФ утром превысил 3220п по индексу МосБиржи на ослаблении рубля и внешнем оптимизме

Москва. 2 ноября. Рынок акций РФ утром в четверг подрос по большинству blue chips на фоне неплохой статистики Минэкономразвития о ВВП России, а также улучшения внешней фондовой конъюнктуры после заседания Федрезерва США, ожидаемо не ставшего менять ключевую ставку. Индекс МосБиржи превысил 3220 пунктов на фоне ослабления рубля, подросли акции "Татнефти" на отчете по РСБУ за 9 месяцев и скорректировался Сбербанк после выхода отчета за III квартал по МСФО.

К 11:05 МСК индекс МосБиржи составил 3222,3 пункта (+0,5%), индекс РТС - 1087,69 пункта (-0,1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 1,7%.

Доллар подрос до 93,33 рубля (+0,59 рубля).

Рост ВВП РФ в сентябре 2023 года, по оценке Минэкономразвития, составил 5,2% в годовом сравнении после повышения также на 5,2% в августе, говорится в опубликованном в среду обзоре министерства "О текущей ситуации в экономике".

В III квартале 2023 года, по расчетам Минэкономразвития, рост ВВП РФ ускорился до 5,2% в годовом выражении с 4,9% во II квартале. В I квартале ВВП снизился на 1,8%. В целом за январь-сентябрь 2023 года министерство оценило рост экономики РФ в 2,8%.

Подорожали акции "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,7%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,7%), Polymetal (MOEX: POLY) (+1,3%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+1,3%), бумаги "Мосбиржи" (MOEX: MOEX) (+0,9%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,8% и +0,6% "префы"), "Татнефти" (+0,8%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,7%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,6%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,4%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+0,4%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,3%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,2%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,1%).

Чистая прибыль "Татнефти" по РСБУ за 9 месяцев составила 208,4 млрд руб. против 184,1 млрд годом ранее, сообщается в отчете компании.

Подешевели акции "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,8%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,5%), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (-0,1%).

Сбербанк (-0,1%) за 9 месяцев получил 1,15 трлн руб. чистой прибыли по МСФО (прогноз составлял 1,143 трлн руб.), в III квартале прибыль составила 411,4 млрд руб. (прогноз 405,1 млрд руб.).

Цена размещения в рамках IPO ритейлера Henderson (SPB: HNFG) составила 675 рублей за акцию, говорится в пресс-релизе компании. Это верхняя граница предварительного ценового диапазона, объявленного 25 октября (600-675 руб.). Ожидается, что торги начнутся 2 ноября на Мосбирже под тикером HNFG. Free float компании по итогам IPO составит 13,9%.

По словам ведущего аналитика по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции" Андрея Кочеткова, оптимизм на внешних рынках поддерживает российские акции.

"ФРС сигнализировал о возможном окончании цикла ужесточения. Нефть дорожает на фоне ближневосточной напряженности. Рубль в утренние часы сдает свои позиции, хотя вновь может перейти к укреплению. Тем не менее, старт на российском рынке оказался положительным", - отмечает аналитик.

По словам аналитиков "БКС Мир инвестиций", в краткосрочной перспективе ситуация на российском рынке акций, скорее всего, останется без изменений - по индексу МосБиржи сохранится нейтральная динамика, торговля будет проходить в широком боковике. Для выхода вверх из сложившейся диапазона необходимы сильные драйверы, которых пока нет. Важными событиями четверга являются отчетность Сбера за III квартал, а также начало торгов акциями Henderson после IPO. На американском рынке глобальные инвесторы могут рассчитывать на более сильный отскок, однако для возврата к полноценному росту необходимо преодолеть отметку 4300 пунктов по индексу S&P 500, полагают эксперты "БКС МИ".

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексея Головинова, в четверг индекс МосБиржи будет двигаться в диапазоне 3200-3250 пунктов. Однако риски возвращения "медвежьих" настроений достаточно высоки. Снижающиеся объемы торгов даже во время роста рынка говорят о том, что инвесторы не готовы наращивать "длинные" позиции. В данном случае сказывается повышение ставки ЦБ РФ и укрепившийся в конце октября рубль.

Как отмечает руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов, Федрезерв накануне не стал менять ставки, при этом глава регулятора Джером Пауэлл ожидаемо дал понять, что период повышения ставок еще не завершен. Реакцию мировых рынков на новости от ФРС можно назвать нейтральной, считает эксперт.

На российском рынке акций продолжается консолидация со снижением торговых оборотов. При этом техническая картина по индексу МосБиржи остается умеренно негативной - на дневном графике явно прослеживается зарождение фигуры "двойная вершина" с пиками 5 сентября и 23 октября (район 3270 пунктов - прим ИФ). Однако целиком полагаться на "технику" не стоит, поскольку рынком сейчас правят частные инвесторы, которые в основной своей массе пока настроены на покупки.

Акции нефтяных компаний поддержала новость от Минфина РФ, что спред российской нефти к эталону в октябре снизился до $9,6 за баррель с сентябрьских $10,9. "Это явное свидетельство того, что "потолок" цен на российскую нефть не работает, а логистические проблемы успешно решаются", - считает эксперт.

Четверг может быть важным днем для Сбербанка после выхода отчета. Уже полмесяца акции торгуются в боковике на сопротивлении. Пока попытки его пробить и закрепиться выше не заканчивались успехом.

"В этом году в большинстве случаев акции Сбера падали в день публикации отчетности. Но сейчас у них есть такой мощный драйвер, как инициатива Минфина собрать с госбанков "сверхдоходы" через повышенные дивиденды", - отметил Антонов.

В США в среду индексы акций выросли на 0,7-1,6% во главе с Nasdaq, участники рынка оценивали статданные по рынку труда и итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

Федрезерв сохранил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на уровне 5,25-5,5% годовых, решение было принято членами FOMC единогласно и совпало с ожиданиями большинства аналитиков и экономистов. Ставка остается на максимальном уровне за 22 года.

ФРС уже проделала большую работу, что обуславливает осторожный подход к денежно-кредитной политике, заявил председатель американского ЦБ Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции.

При этом Пауэлл отметил, что путь к целевому уровню инфляции в 2% будет долгим и у ФРС нет твердой уверенности в том, что текущий курс ДКП достаточно жесткий для возврата инфляции к этому уровню.

Тем временем отчет отраслевой организации ADP показал, что число рабочих мест в частном секторе США в октябре выросло на 113 тыс. после подъема на 89 тыс. в сентябре. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали повышения на 150 тыс.

Официальный отчет Минтруда США будет обнародован в пятницу, и аналитики в целом ожидают, что он укажет на рост числа рабочих мест в прошлом месяце на 170 тыс.

В Азии в четверг также преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,1%, австралийский ASX Australia - на 1%, южнокорейский Kospi - на 1,8%, китайский Shanghai Composite просел на 0,5%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,8%), "плюсуют" Европа (индексы CAC40, FTSE, DAX растут на 0,3-0,8%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,1-0,4%).

На нефтяном рынке цены утром в четверг также растут после снижения по итогам предыдущих трех сессий.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК составила $85,76 за баррель (+1,4% и -0,5% в среду), декабрьская цена WTI - $81,56 за баррель (+1,4% и -0,7% накануне).

Негативным фактором для рынка в среду стали данные о росте резервов нефти в США по итогам второй недели подряд. Коммерческие запасы на прошлой неделе увеличились там на 773 тыс. баррелей, сообщило министерство энергетики. Опрошенные Bloomberg эксперты прогнозировали рост на 1,8 млн баррелей.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Левенгук" (MOEX: LVHK) (+11,6%), "ИК Русс-Инвест" (MOEX: RUSI) (+5%), ПАО "Нефтекамский автозавод" (MOEX: NFAZ) (+3,6%), ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов" (MOEX: TUZA) (+3,5%), "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (+3,4%).

Подешевели акции ПАО "Яковлев" (MOEX: IRKT) (-4,6%), ПАО "Звезда" (Санкт-Петербург) (MOEX: ZVEZ) (-2,9%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (-2,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:05 МСК составил 9,5 млрд рублей (из них 2,04 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,1 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 720,48 млн рублей на акции "ЛУКОЙЛа").


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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