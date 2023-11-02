Перспектива роста цены золота выше $2000/унц. пока сохраняется - БКС Экспресс

Перспектива подъема котировок золота выше $2000 за тройскую унцию пока сохраняется, считает эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер.

"Золото удерживается выше верхней границы области поддержки $1950-1980 за тройскую унцию. Несмотря на мнимое затишье на международном геополитическом фронте, котировки не торопятся корректироваться после стремительного ралли вверх на 10% за месяц. Локальную поддержку драгметаллу оказывает и ФРС США за счет отката индекса DXY, с которым у унции обычно отрицательная сила связи. Перспективы выхода выше $2000 за тройскую унцию сохраняются", - указывает эксперт в комментарии.

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