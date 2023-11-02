"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "держать" для акций Sysco Corp., дистрибьютора продовольственных товаров, кухонного оборудования и столовых приборов для ресторанов и различных учреждений, на фоне высокого уровня расходов эмитента, сообщается в обзоре аналитиков.

"Sysco несколько кварталов подряд сталкивается с ростом себестоимости (+2,6% в финансовом 1К24) особенно в категориях молочной продукции, свежих и замороженных товаров. В ближайшие кварталы компания также может столкнуться с ростом расходов на оплату труда водителей, - указывают эксперты. - Из позитивных моментов - у Sysco высокие результаты в бизнесе дистрибуции продуктов питания в бары и рестораны в США, а также на зарубежных рынках. Мы позитивно оцениваем диверсификацию бизнеса, но ждем сохранение высоких расходов в ближайшей перспективе, поэтому считаем рекомендацию "держать" по-прежнему актуальной. Понижаем прогноз прибыли (EPS) на 2024 финансовый год с $4,5/акцию до $4,4/акцию и подтверждаем на 2025 финансовый год на уровне $4,9/акцию. С учетом краткосрочных сложностей мы полагаем, что акции эмитента справедливо оценены на уровне 15,2х пересмотренной EPS 2024п, что ниже среднего за пять лет (21х)".

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