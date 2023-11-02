Инвестбанк Синара подтверждает рейтинг "покупать" для бумаг Globaltrans

"Инвестиционный банк Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для бумаг (GDR) Globaltrans , сообщается в комментарии старшего аналитика Матвея Тайца.

"Согласно опубликованной оперативной статистике РЖД за октябрь, погрузка на сети упала на 3,4% г/г (до 103,3 млн тонн). Грузооборот просел к октябрю прошлого года на 0,4%, составив 222,6 млрд ткм. Максимальный спад зафиксирован в перевозке угля, нефтепродуктов, строительных грузов, самая большая прибавка - в сегментах удобрений и зерна. Если учесть структуру подвижного состава компании Globaltrans, новости скорее могут негативно повлиять на отношение инвесторов к бумагам ж/д оператора. Впрочем, ставки аренды (ключевого фактора, влияющего на доходы компании) в октябре оставались на высоких уровнях, стабильность ожидается и в ноябре", - отмечает эксперт.

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