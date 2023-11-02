Рубль, возможно, пока останется в диапазоне 92,5-94 руб./$1 - "Алор Брокер"

Пара доллар/рубль, возможно, продолжит торговаться в боковом диапазоне 92,5-94 руб./$1 до появления новых драйверов движения, поводов для очередного "штурма" сильной поддержки на уровне нижней границы указанного коридора пока нет, считает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексей Антонов.

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