Рубль, скорее всего, останется в диапазоне 92-94 руб./$1 в четверг - ПСБ

Курс пары доллар/рубль, скорее всего, останется в диапазоне 92-94 руб./$1 в течение торговой сессии четверга с вероятным снижением к его нижней границе, поступления по механизму продажи валютной выручки продолжат оказывать поддержку рублю, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.