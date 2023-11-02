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Главная / Мнения аналитиков / Ключевые события четверга в РФ и мире - SberCIB
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Путин: стабилизация валютного рынка после указа о продаже экспортной выручки поможет сдерживать инфляцию
02 ноября 2023 года 10:01
Ключевые события четверга в РФ и мире - SberCIB
Аналитики SberCIB Investment Research обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут отчетность компаний РФ, статистика из США и Великобритании: - Объем торгов на "Московской бирже" за октябрь; - Промышленные заказы в США в сентябре; - Еженедельная статистика по заявкам на пособие по безработице в США; - Решение по монетарной политике Банка Англии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: МИР-РОССИЯ-АНОНС
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02 ноября 2023 года 11:14
Перспектива подъема котировок золота выше $2000 за тройскую унцию пока сохраняется, считает эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер. "Золото удерживается выше верхней границы области поддержки $1950-1980 за тройскую унцию. Несмотря на мнимое затишье на международном геополитическом фронте, котировки... читать дальше
.02 ноября 2023 года 10:57
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "держать" для акций Sysco Corp., дистрибьютора продовольственных товаров, кухонного оборудования и столовых приборов для ресторанов и различных учреждений, на фоне высокого уровня расходов эмитента, сообщается в обзоре аналитиков. "Sysco... читать дальше
.02 ноября 2023 года 10:42
"Инвестиционный банк Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для бумаг (GDR) Globaltrans , сообщается в комментарии старшего аналитика Матвея Тайца. "Согласно опубликованной оперативной статистике РЖД за октябрь, погрузка на сети упала на 3,4% г/г (до 103,3 млн тонн). Грузооборот просел к октябрю... читать дальше
.02 ноября 2023 года 10:25
ра доллар/рубль, возможно, продолжит торговаться в боковом диапазоне 92,5-94 руб./$1 до появления новых драйверов движения, поводов для очередного "штурма" сильной поддержки на уровне нижней границы указанного коридора пока нет, считает руководитель направления инвестиционного консультирования... читать дальше
.02 ноября 2023 года 10:13
рс пары доллар/рубль, скорее всего, останется в диапазоне 92-94 руб./$1 в течение торговой сессии четверга с вероятным снижением к его нижней границе, поступления по механизму продажи валютной выручки продолжат оказывать поддержку рублю, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ). Настоящее... читать дальше
.02 ноября 2023 года 10:00
Москва. 2 ноября. Цены рублевых корпоблигаций в четверг могут попытаться умеренно подрасти в рамках коррекции на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры после заседания Федрезерва США, который оставил ставку неизменной и сигнализировал об осторожном подходе к дальнейшей монетарной политике, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА". читать дальше
.02 ноября 2023 года 09:50
Индекс Мосбиржи, возможно, будет двигаться в диапазоне 3200-3250 пунктов в течение торговой сессии четверга, однако риски возвращения "медвежьих" настроений достаточно высоки, считает эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов. "Снижающиеся объемы торгов даже во время роста рынка говорят о... читать дальше
.02 ноября 2023 года 09:38
Вероятно продолжение нейтральной динамики индекса Мосбиржи в ближайшее время, полагает эксперт БКС Экспресс Василий Карпунин. "Индекс Мосбиржи большую часть торговой сессии в среду консолидировался в районе 3200-3215 пунктов. Чуть "лучше рынка" выглядели IT-сектор и строительные компании. В... читать дальше
.02 ноября 2023 года 09:27
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций оператора связи T-Mobile US Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $175 за штуку, сообщается в обзоре аналитиков. "Слияние со Sprint - позитивный шаг для эмитента. Помимо широкой базы клиентов Sprint предоставил... читать дальше
.02 ноября 2023 года 09:16
"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям класса H Industrial & Commercial Bank of China (ICBC) с прогнозной стоимостью 4,65 гонконгского доллара (HKD) за штуку на горизонте года, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. "Мы с осторожным оптимизмом оцениваем перспективы... читать дальше
.02 ноября 2023 года 09:10
Фондовые индексы США завершили активным ростом торги в среду. Рынки акций стран АТР преимущественно растут на торгах в четверг. Цены на нефть активно растут в четверг утром. читать дальше
.02 ноября 2023 года 09:03
Москва. 2 ноября. Доллар США и юань стабильны на Московской бирже на старте торгов в четверг, рубль не меняется в ожидании заметных стимулов к движению. читать дальше
.01 ноября 2023 года 19:45
Москва. 1 ноября. Рынок акций РФ в среду подрос по индексам на фоне подорожавшей нефти (январская нефть Brent превысила $86 за баррель) и улучшения внешней фондовой конъюнктуры в преддверии решения Федрезерва США по монетарной политике. Локомотивом роста выступили бумаги экспортеров и финансовых компаний, просели на фоне укрепления рубля акции "Сургутнефтегаза". читать дальше
.01 ноября 2023 года 19:40
Москва. 1 ноября. Доллар США и евро упали на Московской бирже по итогам торгов в среду, рубль вырос к бивалютной корзине на фоне укрепившейся нефти. читать дальше
.01 ноября 2023 года 19:01
Москва. 1 ноября. Котировки российских суверенных еврооблигаций в среду вновь продемонстрировали небольшие смешанные изменения, несмотря на довольно заметный рост американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ изменились незначительно. читать дальше
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