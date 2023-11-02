Ключевые события четверга в РФ и мире - SberCIB

Аналитики SberCIB Investment Research обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут отчетность компаний РФ, статистика из США и Великобритании:

- Объем торгов на "Московской бирже" за октябрь;

- Промышленные заказы в США в сентябре;

- Еженедельная статистика по заявкам на пособие по безработице в США;

- Решение по монетарной политике Банка Англии.

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