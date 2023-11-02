Цены рублевых корпбондов в четверг могут попытаться подрасти

Москва. 2 ноября. Цены рублевых корпоблигаций в четверг могут попытаться умеренно подрасти в рамках коррекции на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры после заседания Федрезерва США, который оставил ставку неизменной и сигнализировал об осторожном подходе к дальнейшей монетарной политике, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

В США в среду индексы акций выросли на 0,7-1,6% во главе с Nasdaq, участники рынка оценивали статданные по рынку труда и итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

Федрезерв сохранил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на уровне 5,25-5,5% годовых, решение было принято членами FOMC единогласно и совпало с ожиданиями большинства аналитиков и экономистов. Ставка остается на максимальном уровне за 22 года.

ФРС уже проделала большую работу, что обуславливает осторожный подход к денежно-кредитной политике, заявил председатель американского ЦБ Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции.

При этом Пауэлл отметил, что путь к целевому уровню инфляции в 2% будет долгим, и у ФРС нет твердой уверенности в том, что текущий курс ДКП достаточно жесткий для возврата инфляции к этому уровню.

Тем временем отчет отраслевой организации ADP показал, что число рабочих мест в частном секторе США в октябре выросло на 113 тыс. после подъема на 89 тыс. в сентябре. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали повышения на 150 тыс.

Официальный отчет Минтруда США будет обнародован в пятницу, и аналитики в целом ожидают, что он укажет на рост числа рабочих мест в прошлом месяце на 170 тыс.

В Азии в четверг также преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,1%, австралийский ASX Australia - на 1%, южнокорейский Kospi - на 1,8%, китайский Shanghai Composite просел на 0,2%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,7%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы S&P 500 и Nasdaq растут на 0,2-0,3%, фьючерс на Dow топчется на месте).

На нефтяном рынке цены утром в четверг также растут после снижения по итогам предыдущих трех сессий.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 9:31 МСК составила $85,42 за баррель (+0,9% и -0,5% в среду), декабрьская цена WTI - $81,24 за баррель (+1% и -0,7% накануне).

Негативным фактором для рынка в среду стали данные о росте резервов нефти в США по итогам второй недели подряд. Коммерческие запасы на прошлой неделе увеличились там на 773 тыс. баррелей, сообщило министерство энергетики. Опрошенные Bloomberg эксперты прогнозировали рост на 1,8 млн баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 1 ноября немного сократилась по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась в области средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 10,796 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 6,112 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в среду снизился всего на 0,01% и составил 105,44 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,015%, поднявшись до 857,01 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах снижения оказались облигации "НорНикель-БО-001P-01" (MOEX: GMKN) (-1,13%), "Ростелеком-002P-06R" (MOEX: RTKM) (-0,57%) и "МТС-001P-23" (-0,5%), в лидерах роста - облигации "Почта России-БО-002P-03" (+2,64%), "Новотранс ХК-001Р-03" (+1,18%) и "СистемаАФК-1Р-24-боб" (+0,27%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Газпромбанк (MOEX: GZPR) завершил размещение 10-летнего выпуска облигаций серии 003P-01Р номинальным объемом 5 млрд рублей, реализовав 37,36% займа на 1 млрд 867,994 млн рублей. Размещение выпуска проходило с 27 сентября. Ставка 1-7-го купонов установлена на уровне 12% годовых, объявлена оферта с исполнением в марте 2027 года.

ПАО "КАМАЗ" (MOEX: KMAZ) в первой половине ноября планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение 2-летних облигаций серии БО-П11 объемом 5 млрд рублей. Ориентир доходности - премия не выше 325 б.п. к ОФЗ на сроке 2 года, купоны квартальные. О дате техразмещения будет объявлено позднее.

АО "Регион-продукт" 2 ноября начнет размещение 3-летних облигаций серии 001P-04 объемом 100 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 19% годовых и зафиксирована на весь срок обращения, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрен call-опцион в дату окончания 18-го купона (в апреле 2025 года).

ООО "Мани капитал лизинг" повысило ориентир ставки 1-го купона 3-летних облигаций серии БО-01 объемом до 350 млн рублей с не выше 17,15% до не выше 18,25% годовых. Новому ориентиру соответствует доходность к погашению в размере не выше 19,85% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск запланирован на начало ноября. По выпуску будет предусмотрена амортизация: по 5,55% от номинала будет погашено в даты выплат с 18-го по 34-ый купоны, еще 5,65% номинала - в дату выплаты 35-го купона. В результате индикативная дюрация составит около 1,85 года.

ООО "РСГ-финанс" (SPV-компания группы "Кортрос") установило ставку 21-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 15,5% годовых. Компания разместила 12-летние бонды БО-01 объемом 3 млрд рублей в ноябре 2013 года по ставке 12,75% годовых. Ставка текущего купона - 9,5% годовых. По выпуску 16 ноября предстоит оферта.

АО им.Т.Г. Шевченко (Краснодарский край) приобрело в рамках оферты 172 тыс. 606 облигаций серии 001Р-04 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 250 тыс. облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, компания выкупила 69,04% займа. Эмитент разместил 4-летний выпуск облигаций объемом 250 млн рублей в сентябре 2022 года по ставке 17% годовых. Перед офертой компания установила последующие ставки купонов (6-16-го) до погашения в размере 0,01% годовых, купоны квартальные. По займу предусмотрена амортизация: в даты окончания 13-16-го купонов будет погашено по 25% от номинальной стоимости. По выпуску предоставлена публичная оферта от ООО "ПКФ "НБ-Центр".