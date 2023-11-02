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Путин: стабилизация валютного рынка после указа о продаже экспортной выручки поможет сдерживать инфляцию
02 ноября 2023 года 09:50
Индекс Мосбиржи, возможно, будет торговаться в диапазоне 3200-3250п в четверг - ПСБ
Индекс Мосбиржи, возможно, будет двигаться в диапазоне 3200-3250 пунктов в течение торговой сессии четверга, однако риски возвращения "медвежьих" настроений достаточно высоки, считает эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов. "Снижающиеся объемы торгов даже во время роста рынка говорят о том, что инвесторы не готовы наращивать длинные позиции. В данном случае сказывается повышение ставки и укрепление рубля. Четверг богат на корпоративные события. Финансовые результаты опубликуют Сбербанк и "ЭЛ5-Энерго". "Московская биржа" отчитается об оборотах за октябрь, начнутся торги акциями Henderson", - отмечает аналитик в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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