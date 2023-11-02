Индекс Мосбиржи, возможно, будет торговаться в диапазоне 3200-3250п в четверг - ПСБ

Индекс Мосбиржи, возможно, будет двигаться в диапазоне 3200-3250 пунктов в течение торговой сессии четверга, однако риски возвращения "медвежьих" настроений достаточно высоки, считает эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"Снижающиеся объемы торгов даже во время роста рынка говорят о том, что инвесторы не готовы наращивать длинные позиции. В данном случае сказывается повышение ставки и укрепление рубля. Четверг богат на корпоративные события. Финансовые результаты опубликуют Сбербанк и "ЭЛ5-Энерго". "Московская биржа" отчитается об оборотах за октябрь, начнутся торги акциями Henderson", - отмечает аналитик в комментарии.

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