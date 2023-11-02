Вероятно продолжение нейтральной динамики индекса Мосбиржи в ближайшее время - БКС Экспресс

Вероятно продолжение нейтральной динамики индекса Мосбиржи в ближайшее время, полагает эксперт БКС Экспресс Василий Карпунин.

"Индекс Мосбиржи большую часть торговой сессии в среду консолидировался в районе 3200-3215 пунктов. Чуть "лучше рынка" выглядели IT-сектор и строительные компании. В ситуации отсутствия новых драйверов и общерыночных идей произошло резкое снижение торговой активности, при этом предпосылок к изменению ситуации в четверг не наблюдается. Тем более индекс Мосбиржи сейчас не находится вблизи каких-либо важных уровней, потенциальный пробой которых мог бы привести к импульсному движению, - пишет аналитик в обзоре. - В данный момент по рынку акций по-прежнему сохраняет актуальность широкий боковик. Индекс Мосбиржи в последние дни откатывался к его середине. В ближайшее время вероятно продолжение нейтральной динамики. Поводов для выхода наверх из устоявшегося боковика пока нет (граница расположена около 3280-3300 пунктов), снизу поддержки находятся на 2990-3020 пунктах, причин для их пробоя сейчас тоже недостаточно".

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