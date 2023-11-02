"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций T-Mobile

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций оператора связи T-Mobile US Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $175 за штуку, сообщается в обзоре аналитиков.

"Слияние со Sprint - позитивный шаг для эмитента. Помимо широкой базы клиентов Sprint предоставил T-Mobile среднеполосный спектр, что позволило быстро выстроить сеть 5G (преимущество перед Verizon и AT&T). Услуга 5G - ключевой драйвер в отрасли", - отмечают эксперты.

"Скорректированная EBITDA в 3К23 выросла на 8%, а выручка снизилась на 1,2%. Уменьшение продаж беспроводного оборудования и оптовых поставок перевесило рост в беспроводном сегменте. Мы понижаем прогноз прибыли на 2023 год с $7,52/акцию до $7,29/акцию и сохраняем на 2024 год на уровне $8,59. Долгосрочный прогноз роста - 10, - указывают аналитики "БКС МИ". - Лучшие позиции компании в отрасли позволят нарастить долю рынка. Она планирует увеличить проникновение на рынок США за счет развития сети в сельских районах, добавления услуги домашнего беспроводного ШПД, расширения в сегмент беспроводных услуг для бизнеса, который долгое время оставался вотчиной Verizon и AT&T".

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