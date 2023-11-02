"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям ICBC

"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям класса H Industrial & Commercial Bank of China (ICBC) с прогнозной стоимостью 4,65 гонконгского доллара (HKD) за штуку на горизонте года, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Мы с осторожным оптимизмом оцениваем перспективы бизнеса ICBC. Экономика КНР в ближайшие годы, вероятно, будет показывать темпы роста, превышающие среднемировые, в том числе благодаря поддержке со стороны властей. На таком фоне следует говорить о сохранении значительного спроса на финансовые услуги в стране, что поддержит финпоказатели эмитента, учитывая лидирующие позиции банка в секторе. Между тем на текущих уровнях акции ICBC, на наш взгляд, близки к справедливой оценке, и потенциал их укрепления выглядит ограниченным", - пишет эксперт Игорь Додонов.

Industrial & Commercial Bank of China (ICBC) является крупнейшим банком Китая и мира по величине активов.

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