Рубль стабилен к доллару и юаню в условия отсутствия заметных драйверов к росту

Москва. 2 ноября. Доллар США и юань стабильны на Московской бирже на старте торгов в четверг, рубль не меняется в ожидании заметных стимулов к движению.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 92,7 руб./$1 (-4 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 58,01 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 1,2 коп. - до 12,651 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", стабильность рубля обусловлена отсутствием заметных событий, способных повлиять на его динамику. Инвесторы оценивают заявления президента РФ Владимира Путина, сделанные накануне в ходе совещания с правительством по экономическим вопросам. Он высказал мнение о том, что указ об обязательной репатриации и продаже части экспортной выручки крупнейшими компаниями-экспортерами способствовал стабилизации валютного рынка, что положительно сказывается на замедлении инфляции.

"Замедлению инфляции должна способствовать стабилизация валютного рынка. Здесь вступил в силу указ об обязательной продаже валютной выручки. Мы знаем, много вопросов было на этот счет - сыграет он какую-то свою позитивную роль или не сыграет. Сыграл", - сказал глава государства.

Он также сообщил, что ВВП РФ за январь-сентябрь 2023 года вырос на 2,8%, в том числе в сентябре 2023 года он вырос на 5,2% в годовом выражении после также роста на 5,2% в августе.

"Оперативная статистика показывает, что экономическая ситуация в целом развивается предсказуемо, в соответствии с прогнозом. За 9 месяцев текущего года ВВП России вырос на 2,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В том числе в августе и сентябре ВВП прибавил 5,2%", - сказал Путин.

Фондовые индексы США завершили активным ростом торги в среду, участники рынка оценивали статданные по рынку труда и итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

Федрезерв сохранил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на уровне 5,25-5,5% годовых по итогам завершившегося в среду заседания. Решение было принято членами FOMC единогласно и совпало с ожиданиями большинства аналитиков и экономистов. Ставка остается на максимальном уровне за 22 года.

ФРС уже проделала большую работу, что обуславливает осторожный подход к денежно-кредитной политике, заявил председатель американского ЦБ Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции.

При этом Пауэлл отметил, что путь к целевому уровню инфляции в 2% будет долгим, и у ФРС нет твердой уверенности в том, что текущий курс ДКП достаточно жесткий для возврата инфляции к этому уровню.

Нефтяные котировки продолжают расти после заметного снижения. Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $85,45 за баррель, что на 0,98% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена декабрьских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $81,27 за баррель, что на 1,03% выше относительно итогового значения предыдущей сессии.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах в четверг подрастают. Японский Nikkei 225 прибавляет 0,95%, китайский CSI 300 растет на 0,1%, гонконгский Hang Seng - на 1,08%, южнокорейский Kospi - на 1,79%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,95%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 прибавляет 0,25%.