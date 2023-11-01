Рынок акций РФ подрос на бумагах экспортеров и финкомпаний, просел "Сургутнефтегаз"

Москва. 1 ноября. Рынок акций РФ в среду подрос по индексам на фоне подорожавшей нефти (январская нефть Brent превысила $86 за баррель) и улучшения внешней фондовой конъюнктуры в преддверии решения Федрезерва США по монетарной политике. Локомотивом роста выступили бумаги экспортеров и финансовых компаний, просели на фоне укрепления рубля акции "Сургутнефтегаза".

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 3206,52 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1088,42 пункта (+0,8%); динамика цен blue chips на Мосбирже оказалась смешанной в пределах 2,2%.

Доллар к 18:50 МСК просел до 92,8 рубля (-0,6 рубля), утром курс поднимался до 93,78 руб./$1.

Подорожали акции "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+2,2%), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (+1,3%), бумаги "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,7%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,4%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,3%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,1% и +0,2% "префы").

Подешевели акции "Сургутнефтегаза" (-2% и -1,2% "префы"), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,9%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,8%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,7%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,7%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,6%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,5%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,4%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,3%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-0,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,2%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,1%).

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, рынок акций РФ в начале нового месяца торговался преимущественно в слабо позитивном ключе. Для индекса Мосбиржи ключевым рубежом выступила отметка 3200 пунктов, поддержку индикатору оказало восстановление нефтяных котировок.

Подъем акций сдерживался укреплением рубля на фоне переоценки валютного рынка после повышения в минувшую пятницу ключевой ставки ЦБ РФ до 15% годовых. Внешние настроения можно охарактеризовать как выжидательные - инвесторы готовятся оценивать итоги заседания ФРС. Изменения процентных ставок не ожидается, в фокусе будут риторика и прогнозы регулятора. Прогноз по индексу Мосбиржи на 2 ноября - 3150-3275 пунктов, считает Бахтин.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексея Головинова, на рынке акций в течение дня наблюдалась смешанная динамика "фишек", однако большинство бумаг подросли по итогам дня, индекс Мосбиржи закрепился выше 3200 пунктов.

Наибольшее влияние оказала подросшая нефть, что поддержало акции "ЛУКОЙЛа", "Роснефти" и "Газпром нефти". Также порадовал инвесторов финансовый сектор, проявивший устойчивость в последние дни, несмотря на волну распродаж. В сегменте горной добычи и металлургии в лидерах вновь оказались акции "Мечела" (MOEX: MTLR) (+1% и +3,4% "префы"), причем объем торгов обыкновенными акциями компании превысил 4,1 млрд рублей. На данный момент разница в стоимости "префов" и "обычки" составляет более 8 рублей в пользу первых - это отражает ожидания инвесторов, что "Мечел" может в обозримом будущем вернуться к выплате дивидендов, отмечает аналитик.

"Индекс Мосбиржи может попробовать продолжить восстановление, поддержкой снова может стать дорожающая нефть. Однако вероятнее ожидать возвращения "медвежьих" настроений в ближайшее время. Снижающиеся объемы торгов, даже во время роста рынка, говорят о том, что инвесторы не готовы наращивать позиции. В данном случае сказывается повышение ставки ЦБ РФ и укрепление рубля. Актуальным для индекса Мосбиржи является диапазон 3170-3240 пунктов", - считает Головинов.

По словам ведущего аналитика по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции" Андрея Кочеткова, рубль сменил утреннюю слабость на укрепление и вновь пробил отметку 93 руб./$1. Дорожающая нефть немного подбодрила акции нефтяных компаний, а акции застройщиков скорректировали резкое снижение последних дней.

HeadHunter (MOEX: HHRU), по словам Кочеткова, решил пойти по пути своих российских коллег и предложить иностранным держателям выкуп акций. Речь идет как об обыкновенных акциях, так и об ADS, которые хранятся вне российской депозитарной инфраструктуры. Объём выкупа может составить от 28,9% до 52,7% акций в зависимости от решения ВОСА 22 ноября. После выкупа бумаг HeadHunter проведет листинг на Мосбирже. На этих новостях бумаги компании выросли на 2,3%.

Нефть дорожает на признаках эскалации палестино-израильского кризиса.

"В Израиле предпочитают не проводить точечные акции, а готовы уничтожать любую инфраструктуру, если есть подозрения на присутствие боевиков ХАМАС. Йеменские хуситы официально объявили войну Израилю в поддержку палестинцев из сектора Газа. Как известно, хуситов часто называют "прокси-войсками" Ирана. Духовный лидер Ирана аятолла Хомейни призвал исламские страны прекратить какой-либо экспорт нефти и нефтепродуктов, а также продовольствия в Израиль. Официальной реакции на подобное заявление пока нет, но вероятны какие-либо ограничения со стороны исламских стран в ответ на неизбирательный характер военных действий", - отмечает Кочетков.

По оценке ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, неопределенность относительно решения ФРС по ставке и итоговых заявлений главы регулятора Джерома Пауэлла компенсировали корпоративные новости нескольких российских эмитентов. Дополнительными позитивными драйверами выступили укрепление рубля и динамика цен на нефть.

Лидерами роста после анонсированных на декабрь испытаний гражданского авиалайнера SSJ-200, полностью состоящего из российских компонентов, стали акции "Объединенной авиастроительной корпорации" (+6,5%). Нефть подорожала на фоне очередной эскалации противостояния на Ближнем Востоке. Прогноз для индекса МосБиржи на торги 2 ноября - продолжение колебаний в диапазоне 3200-3300 пунктов, считает Мильчакова.

В среду на рынках Азии преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 2,4%, австралийский ASX Australia - на 0,8%, южнокорейский Kospi - на 1%, китайский Shanghai Composite - на 0,1%, гонконгский Hang Seng просел на 0,1%), также после локальной просадки возобновила подъем Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX растут на 0,4-0,9%) и "плюсуют" США (индексы к 18:50 МСК выросли на 0,4-0,8%).

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) в среду вывел из финансовой системы 109 млрд юаней ($14,9 млрд). Объем его нового краткосрочного кредитования оказался меньше размера кредитов с истекающим сроком погашения.

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в октябре снизился до 46,7 пункта по сравнению с 49 пунктами месяцем ранее, говорится в отчете Института управления поставками (ISM). Эксперты, опрошенные Trading Economic, в среднем ожидали сохранения индекса на уровне 49 пунктов.

Значение индикатора ниже 50 пунктов говорит о спаде активности в секторе. Индекс остается ниже этой отметки уже 12 месяцев подряд. Такой длительный период спада последний раз был отмечен во времена Великой рецессии 2007-2009 гг.

Внимание трейдеров направлено на заседание Федеральной резервной системы, итоги которого будут подведены 1 ноября в 21:00 МСК. Инвесторы уверены, что американский ЦБ на этом заседании сохранит неизменной базовую процентную ставку - на уровне 5,25-5,5% годовых. В то же время они полагают, что Федрезерв оставит открытой возможность еще одного ее повышения до конца года. Пресс-конференция главы американского ЦБ Джерома Пауэлла начнется в 21:30 МСК.

На нефтяном рынке в среду цены растут на фоне сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $86,22 за баррель (+1,4% и -1,5% накануне), декабрьская цена WTI - $82,14 за баррель (+1,4% и -1,6% во вторник). Срок обращения фьючерсов на Brent на декабрь истек с закрытием рынка накануне.

Трейдеры оценивают сигналы в отношении глобальных перспектив спроса на сырье, которые являются неоднозначными.

Так, данные управления энергетической информации Минэнерго США (EIA), опубликованные накануне, показали рост потребления нефти и нефтепродуктов в стране в августе до максимума с 2019 года.

В то же время данные из Китая, являющегося крупнейшим мировым импортером нефти, говорят о возобновившемся спаде промышленной активности. Кроме того, временно исполняющий обязанности главы BP Мюррей Окинклосс заявил инвесторам накануне, что предложение бензина и дизельного топлива на рынке превышает спрос.

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 773 тыс. баррелей (ожидался рост на 1,8 млн).

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Арсагера" (MOEX: ARSA) (+21,8%), ПАО "Яковлев" (MOEX: IRKT) (+14,3%), ПАО "Звезда" (Санкт-Петербург) (MOEX: ZVEZ) (+10,4%), "ИК Русс-Инвест" (MOEX: RUSI) (+9,9%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (+6,5%), ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (MOEX: CHKZ) (+6,1%), ПАО "Наука-Связь" (MOEX: NSVZ) (+5,8%), ПАО "Россети Северо-Запад" (MOEX: MRKZ) (+5,4%).

Рекрутинговый сервис HeadHunter (+2,3%, до 3832 рублей за АДР), чья корпоративная схема исторически была выстроена вокруг кипрского юрлица с листингом в Нью-Йорке, проводит масштабную реструктуризацию с выкупом и обменом акций, конечная цель которой - формирование новой холдинговой структуры в РФ.

МКАО "Хэдхантер", недавно редомицилированное в РФ, опубликовало оферту на выкуп у держателей акций и ADR холдинговой компании HeadHunter Group (SPB: HHR), которые хранятся вне российской инфраструктуры, этих бумаг по 819,45 руб. за штуку (с учетом 10%-го "налога на выход"), а также предложило обмен на акции МКАО в соотношении 1:1. Оферта будет считаться действительной при условии, что компания получит заявки на покупку не менее 10 млн 127 тыс. 144 акций кипрской Headhunter Group PLC., или 20% от общего количества выпущенных бумаг.

Подешевели акции "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (-6,4%), ПАО "Донской завод радиодеталей" (MOEX: DZRD) (-4,8% и -4,7% "префы"), ПАО "ТНС Энерго Ростов-на-Дону" (MOEX: RTSB) (-3,7%), ПАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" (MOEX: MFGS) (-3,5%), ПАО "Софтлайн" (MOEX: SOFL) (-3%), банка "Кузнецкий" (MOEX: KUZB) (-2,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи за день составил 34,17 млрд рублей (из них 4,91 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 3,88 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 3,02 млрд рублей на акции "Газпрома").